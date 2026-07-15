Ağrı'da 15 Temmuz Şehitleri Mevlid'le Anıldı - Son Dakika
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Ağrı'da 15 Temmuz Şehitleri Mevlid'le Anıldı

Ağrı\'da 15 Temmuz Şehitleri Mevlid\'le Anıldı
15.07.2026 17:20
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Ağrı'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümünde Merkez Camisi'nde düzenlenen Mevlid-i Şerif programında şehitler dua ile anıldı. Vali Bozkurt, darbe girişiminin milletin kararlı duruşuyla bertaraf edildiğini vurguladı.

Ağrı'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen Mevlid-i Şerif programında, 15 Temmuz şehitleri ile vatan uğruna hayatını kaybeden tüm şehitler dualarla anıldı.

Ağrı Valiliğince, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Merkez Camisi'nde Mevlid-i Şerif programı düzenlendi.

"Ezan dinmesin, bayrak inmesin" anlayışıyla vatan uğruna şehadete yürüyen kahramanların anıldığı programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından aziz şehitler için dualar edildi.

Programa, Vali Önder Bozkurt, il protokolü, şehit aileleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

"15 Temmuz tarihimizin dönüm noktalarından biridir"

Programın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Önder Bozkurt, 15 Temmuz 2016 gecesi milletin bağımsızlığına, demokrasisine ve milli iradesine yönelik gerçekleştirilen hain darbe girişiminin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve milletin kararlı duruşuyla bertaraf edildiğini söyledi.

O gece meydanları dolduran milyonların, canları pahasına vatanına, bayrağına ve devletine sahip çıkarak tarihe geçen büyük bir destan yazdığını ifade eden Vali Bozkurt, "15 Temmuz yalnızca bir darbe girişiminin engellendiği gün değil, aynı zamanda devlet-millet bütünlüğünün, milli iradenin ve demokrasiye bağlılığın tüm dünyaya ilan edildiği tarihi bir dönüm noktasıdır." dedi.

"Birlik ve beraberlik ruhu güçlenerek devam ediyor"

Aradan geçen 10 yılda 15 Temmuz gecesi ortaya konulan birlik ve beraberlik ruhunun daha da güçlendiğini belirten Vali Bozkurt, bu yıl "İrade Bizim, Zafer Bizim" temasıyla idrak edilen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün, milletin hür yaşama iradesinin ve devletine olan bağlılığının en güçlü göstergesi olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda her alanda ilerlediğini dile getiren Vali Bozkurt, Terörsüz Türkiye vizyonuyla birlikte huzurun, güvenliğin ve kalkınmanın daha da güçlendiğini ifade etti.

"Enduro ve ATV Şampiyonası bunun en güzel örneklerinden biri"

Terörün etkisinden arınan bölgelerde spor, turizm, yatırım ve sosyal hayatın gelişmeye devam ettiğini vurgulayan Vali Bozkurt, "Bunun en güzel örneklerinden biri de Valiliğimiz himayelerinde ilimizde başarıyla gerçekleştirilen Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası olmuştur. Ağrı Dağı ve Tendürek Dağı'nın zorlu parkurlarında düzenlenen organizasyon, ilimizin güvenliğini, doğal güzelliklerini ve uluslararası düzeyde spor organizasyonlarına ev sahipliği yapabilecek potansiyelini bir kez daha ortaya koymuştur." ifadelerini kullandı.

"15 Temmuz ruhunu gelecek nesillere aktarmalıyız"

Vali Bozkurt, en önemli sorumluluğun 15 Temmuz ruhunu canlı tutmak, milli iradeye sahip çıkmak ve bu mücadeleyi gelecek nesillere doğru şekilde aktarmak olduğunu belirterek, güçlü Türkiye'nin temelinin birlik, beraberlik ve devlet-millet dayanışması olduğunu ifade etti.

Vali Bozkurt, "Başta Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanımızın bekası uğruna canlarını feda eden tüm aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyor, kahraman gazilerimize sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyorum. Rabbim devletimizi payidar, birlik ve beraberliğimizi daim eylesin." diye konuştu. - AĞRI

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Ağrı'da 15 Temmuz Şehitleri Mevlid'le Anıldı - Son Dakika

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