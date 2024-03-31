Ağrılı seçmenler sandıklara akın etti

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer Sandık Başında

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, eşi Neptün Soyer ve kızları Defne ve Duygu ile birlikte oy kullanmak için sandık başına gitti. Soyer, seçim gününün demokrasi için önemli bir gün olduğunu belirterek, tüm vatandaşlara sakin ve huzurlu bir seçim günü diledi.