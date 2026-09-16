Ahilik 822 yıl önce kuralları ve yaptırımları olan bir sistem kurdu - Son Dakika
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Ahilik 822 yıl önce kuralları ve yaptırımları olan bir sistem kurdu

Ahilik 822 yıl önce kuralları ve yaptırımları olan bir sistem kurdu
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AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, 31. Ahilik Haftası kutlamalarında Ahiliğin Anadolu'da esnaf ve sanatkarın meslek ahlakından dayanışmasına kadar kapsamlı bir düzen ortaya koyduğunu söyledi. Gider, Ahilik teşkilatının 822 yıl önce dahi kuralları ve yaptırımları bulunan bir sistem oluşturduğuna dikkat çekti.

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, 31. Ahilik Haftası kutlamalarında yaptığı konuşmada, Ahiliğin yalnızca geçmişten bugüne taşınan bir gelenek olmadığını, Anadolu'da esnaf ve sanatkarın meslek ahlakından dayanışmasına kadar kapsamlı bir düzen ortaya koyduğunu söyledi. Ahilik teşkilatının 822 yıl önce dahi kuralları ve yaptırımları bulunan bir sistem oluşturduğuna dikkat çeken Gider, "Esnaf varsa şehir vardır" sözleriyle esnafın şehir hayatındaki yerine vurgu yaptı.

Çanakkale'de 31. Ahilik Haftası kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programa katılan AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Ahilik kültürünün tarihi kökleri ve bugüne ulaşan teşkilatlanma anlayışı üzerine değerlendirmelerde bulundu.

"Esnaf varsa şehir vardır, şehir varsa ülke vardır"

Ahiliğin merkezinde esnafın, meslek ahlakının ve dayanışmanın bulunduğunu ifade eden Gider, esnaf ile şehir arasındaki ilişkinin yalnızca ticaretten ibaret olmadığına dikkat çekti. "Esnaf varsa şehir vardır" diyen Gider, esnafın bulunduğu şehrin ekonomik hayatıyla birlikte sosyal dokusunun da önemli bir parçası olduğunu vurguladı. Ahilik kültürünün "eline, beline, diline sahip çık" anlayışıyla insanı ve mesleği birlikte ele aldığını belirten Gider, bu yapının yalnızca öğüt veren değil, ticaret hayatını belirli kurallara bağlayan güçlü bir teşkilatlanma modeli ortaya koyduğunu anlattı.

"822 yıl önce 'kepenk kapat' diyen bir sistem"

Ahilik teşkilatının kendi kuralları ve yaptırım mekanizmaları bulunduğunu anlatan Gider, meslek ahlakına ve belirlenen kurallara uymayan esnaf için yüzyıllar öncesinde dahi yaptırımlar öngörüldüğüne dikkat çekti. Gider, "Tam 822 sene önce, uymayana 'kepenk kapat' diyor." sözleriyle Ahiliğin kendi döneminin şartlarında ne denli kapsamlı bir düzen oluşturduğunu ifade etti. Bu yapının yalnızca esnaf arasındaki dayanışmayı değil; mesleğin kurallarını, ticaret ahlakını ve teşkilat düzenini de kapsadığını belirten Gider, Ahiliğin bugün farklı isimlerle karşılık bulan pek çok örgütlenme biçimini asırlar önce bünyesinde barındırdığını söyledi.

"Üretim de var tüketim de var kredi de var"

Ahilik sisteminin ekonomik örgütlenme yönüne de dikkat çeken Gider, konuşmasında günümüz kooperatif yapılarına işaret ederek, "Tüketim kooperatifi derseniz de var, üretim kooperatifi derseniz de var, kredi kooperatifi derseniz de var" ifadelerini kullandı. Gider, yüzyıllar önce oluşturulan bu yapının üretenden satan esnafa kadar ekonomik hayatın farklı unsurlarını aynı dayanışma kültürü içerisinde buluşturduğunu ifade etti. Ahilikteki 'yol kardeşliği' anlayışına ayrıca dikkat çeken Gider, teşkilatın gücünün yalnızca kurallarından değil, mensupları arasındaki bağdan ve birlikte hareket edebilme kabiliyetinden kaynaklandığını anlattı.

Konuşmasında Çanakkale Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ünal Özcan'a da teşekkür eden Gider, Ahilik kültürünün yaşatılması amacıyla her yıl gerçekleştirilen programlara ve bu konudaki çalışmalarına dikkat çekti.

Gider, Ahiliğin yüzlerce yıl öncesinden bugüne ulaşan meslek ahlakı, teşkilatlanma ve dayanışma anlayışının önemini koruduğunu belirterek esnaf ve sanatkarların Ahilik Haftası'nı kutladı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Ahilik 822 yıl önce kuralları ve yaptırımları olan bir sistem kurdu - Son Dakika

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