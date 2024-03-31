Ahlat\'ta yatağa bağımlı hastalar sandığa ambulanslarla taşındı

Bitlis'in Ahlat ilçesinde Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanmak isteyen yatağa bağımlı hastalar sandığa ambulanslarla sedye üzerinde götürüldü.
Bitlis'in Ahlat ilçesinde vatandaşlar sabahın erken saatlerinde oy kullanmak için sandık başına gitti. 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri için Bitlis'te saat 07.00'den itibaren bütün sandıklarda sorunsuz bir şekilde oy verme işlemi başladı. Bitlis İl Sağlık Müdürlüğü Evde Sağlık Hizmetleri ekipleri de Bitlis ve ilçelerinde yatağa bağımlı hastaları oy kullanacakları okula ambulans ve sedye üzerinde nakillerini yaptı. Bitlis'in Ahlat ilçesinde yaşayan ve her iki ayağında kırıkları olduğu için yatağa bağımlı olan Fatma Celiloğlu'da ambulansla oy kullanacağı okula taşındı. İlçenin Tunus Mahallesi'nde yaşayan Celiloğlu, evinden Bitlis İl Sağlık Müdürlüğü Evde Sağlık Hizmetleri ekipleri tarafından ambulansla alınarak oy kullanacağı okula götürülüp sorunsuz bir şekilde oy kullanması sağlandı. Bitlis İl Sağlık Müdürlüğü Evde Sağlık Hizmetleri biriminde görev yapan sağlık personeli Erkan Durak, sabah 7'den beri görevde olduklarını belirterek, "Evde sağlık hizmetlerine kayıtlı olan yatağa bağımlı hastalarımızı oy kullanmaları için sandık başına nakil işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Aynı şekilde oy kullandıktan sonra da tekrardan evlerine nakil işlemlerini yapıyoruz. Sabah 7 itibariyle çalışmaya başladık. Görevdeyiz bütün arkadaşlarımız ilçelerde, ilimizde her yerde hasta alıp nakil işlemlerini yapmaya devam ediyoruz" dedi. - BİTLİS
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Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu ve Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, sandık başına giderek oy kullandı. Alan ve Hacıbektaşoğlu, seçimlerin Zonguldak için hayırlı olmasını diledi.
Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye valileri, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oylarını kullandı. Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, eşi Fatma Köşger ile birlikte oy kullanmaya gitti. Vali Köşger, seçimlerin sorunsuz bir şekilde devam ettiğini belirtti. Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan ise eşiyle birlikte oy kullanarak seçimin hayırlara vesile olmasını temenni etti. Hatay Valisi Mustafa Masatlı ve Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz da oy kullanarak vatandaşlık görevlerini yerine getirdi.
CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan Arjantin İlkokulu'nda oyunu kullandı. Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde oyunu kullanmak üzere Arjantin İlkokulu'ndaki sandığın bulunduğu sınıfın önünde sıraya giren Kılıçdaroğlu ve eşi, sandık görevlileriyle selamlaştıktan sonra kabine geçerek oyunu kullandı.
Malatya Valisi Ersin Yazıcı, eşi Hanife Yazıcı ile birlikte oy kullanmak için Fatih İlk Okulu'na gitti. Vali Yazıcı, seçim sürecinin olumsuzluklarla karşılaşmadan devam ettiğini belirterek, Malatya için hayırlı sonuçlar diledi.
Erzurum'da 31 Mart yerel seçimlerinde oy kullanma süreci devam ediyor.
Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in oy kullanmasının ardından, önünde taşınan kalp krizi geçiren vatandaşı fark etmemesi dikkat çekti.
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