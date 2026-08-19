Ahmet Haluk Dursun 7. Yılında Anıldı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, eski Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı ve tarihçi Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'u vefatının 7. yılında andı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Kıymetli kardeşim, eğitim ve kültür dünyamızın müstesna isimlerinden, akademisyen Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'u vefatının seneidevriyesinde rahmetle yad ediyorum. Ömrünü eğitime ve tarihimizin genç nesillere aktarılmasına adayan Haluk Hocamız, eserleri ve yetiştirdiği nesillerin yanı sıra nice gönülde derin izler ve güzel hatıralar bıraktı. Mekanı cennet, makamı ali olsun."