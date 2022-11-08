Ünlü'den Kaftancıoğlu'na suç duyurusu - Son Dakika
Üye Girişi

Ünlü'den Kaftancıoğlu'na suç duyurusu

08.11.2022 18:27

Ahmet Mahmut Ünlü, İstanbul Ticaret Odası seçimlerinde mevcut Başkan Şekip Avdagiç için destek isteyip, CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun desteklediği adayın kazanması halinde oy verenlerin tüm günaha ortak olacağını söylemişti. Kaftancıoğlu'nun, "Papucumun cübbelisi" yanıtının ardından Ünlü, CHP İl Başkanı hakkında hakaret iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, İstanbul Ticaret Odası (İTO) seçimlerinde mevcut Başkan Şekip Avdagiç için destek istemişti. Avdagiç'e karşı CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve ekibinin bir adayının olduğunu iddia eden Ünlü, ""Kaftancıoğlu tarafının desteklediği aday kazanırsa meydana gelecek bütün günahlara ortak olursunuz" ifadelerini kullanmıştı.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Ahmet Mahmut Ünlü'ye cevap veren Canan Kaftancıoğlu, "Görünen Nükteli Ahmet Hoca ve destekledikleri zor durumda:)) Nükteli ve benzerlerine haksız ihale, iş vermenin sevap kabul edildiği zeminde akıl, ahlak, adalet zemininde kalmanın günah sayılması çok anlaşılır. Nükteli Jetski'ye ters binip kaçmak yok ama Mavi mavi masmavi:))" ve "Nükteli birazdan Kaftancı'nın yazdıklarını beğenmek şu kadar, Rt etmek ise bu kadar günah diyerek fetva verebilir, uyarmadı demeyin:) Papucumun cübbelisi" ifadelerini kullandı.

Kaftancıoğlu'nun bu paylaşımının ardından Ünlü avukatı aracılığıyla Kaftancıoğlu hakkında suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu dilekçesinde Kaftancıoğlu'nun Ünlü'ye hakaret ettiği öne sürülerek, hakkında dava açılması istenildi.

YORUMLAR
500
Cübbeli Ahmet Hoca'dan ekonomi çıkışı: Tencere sıkıntı yapar Cübbeli Ahmet Hoca'dan ekonomi çıkışı: Tencere sıkıntı yapar CHP ve İyi Parti'den Kemerköy'e Destek Ziyareti… Kaftancıoğlu: 'Doğayı Hissedemeyenler Doların Yeşili Üzerinde Hesap Yapınca Ortada Bu Oluyor' CHP ve İyi Parti'den Kemerköy'e Destek Ziyareti… Kaftancıoğlu: 'Doğayı Hissedemeyenler Doların Yeşili Üzerinde Hesap Yapınca Ortada Bu Oluyor'

Canan Kaftancıoğlu, Cübbeli Ahmet Hoca, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Ünlü'den Kaftancıoğlu'na suç duyurusu - Son Dakika


Son Dakika
18:10 O eski halinden eser yok şimdi! Ünlü boksör David Haye, son 3 ayda bir deney için aldığı kilolarla şaşkınlık yarattı
17:38 Van depreminde Gürcistan'dan yardım malzemesi getirmişti! 11 yıldır Erzurum'da bekleyen uçak ikinci el araba fiyatına satışa çıkıyor
17:27 Dünyanın en uzun insanı Sultan Kösen, aradığı aşkı bulmak için ABD'ye gitme kararı aldı
17:26 Baharatlarında kanserojen madde tespit edilen ünlü markayla ilgili bakanlıktan açıklama geldi: Firma hakkında suç duyurusunda bulunuldu
17:18 Şenol Güneş, Fenerbahçe'nin yıldız ismini gözüne kestirdi! Bonservis ödemeden transfer etmek için temaslar başladı
17:11 Konya'da MHP Çumra İlçe Başkan Yardımcısı Lokman Karagöz, kardeşi tarafından öldürülmüştü! Cinayetin ardında miras meselesi olduğu ortaya çıktı
17:11 TBMM Anayasa Adalet Karma Hazırlık Komisyonu, HDP'li Semra Güzel'in vekilliğinin düşürülmesine karar verdi
17:11 Okyanusta gemiden düşen Türk iş insanı Dilek Ertek'in son görüntüleri ortaya çıktı
16:51 Bakan Varank'tan "Togg'un İtalya'da üretiliyor" iddialarına görüntülü yanıt: Erdoğan, ışınlanma teknolojisiyle İtalya'ya gidip Gemlik'e geri geldi
09:48 Kuduz şüpheli temas vakalarının görülmesinin ardından Trabzon'da sahipli köpekler için alınan karara hayvanseverlerden tepki geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2022 19:11:30. #1.11#
SON DAKİKA: Ünlü'den Kaftancıoğlu'na suç duyurusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement