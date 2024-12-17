Ahmet Özer yönelik soruşturma kapsamında 11 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Politika

Ahmet Özer yönelik soruşturma kapsamında 11 kişi tutuklandı

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Görevden alınarak tutuklanan ve yerine kayyum atanan Ahmet Özer'e yönelik soruşturma kapsamında geçtiğimiz gün gözaltına alınan 12 kişiden 11'i tutuklandı.

17.12.2024 00:04  Güncelleme: 07:44
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30 Ekim'de gözaltına alınan ve ardından görevden alınarak tutuklanan Ahmet Özer soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.

11 KİŞİ TUTUKLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca PKK/KCK silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturmada örgüte üye olmaktan tutuklanan eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ile tespit edilen 12 şüpheli tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.

Nöbetçi hakimliğe sevk edilen 11 şüpheli tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SORUŞTURMA GENİŞLETİLİYOR

Öte yandan, soruşturma sonucunda, Ahmet Özer'in KCK/TDÖ bağlantı ve faaliyetlerine ilişkin yeni tespitlere ulaşıldığı ve soruşturmanın genişletildiği öğrenildi.

Ahmet Özer yönelik soruşturma kapsamında 11 kişi tutuklandı

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Son Dakika Politika Ahmet Özer yönelik soruşturma kapsamında 11 kişi tutuklandı - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Mustafa Yildiz:
    KANDILIN istediği Adam Belediye başkanı Olursa Sonuç Böyle Ölür 33 12 Yanıtla
  • Nejat Genc:
    Allah rast getirsin.Devletler otoritesini sağlar. 12 7 Yanıtla
  • Çelikk:
    Eyvah Devam Ediyor Yine 6 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Ahmet Özer yönelik soruşturma kapsamında 11 kişi tutuklandı - Son Dakika
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