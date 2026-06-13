Aile Bağımlılıkla Mücadelenin Temeli - Son Dakika
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Aile Bağımlılıkla Mücadelenin Temeli

13.06.2026 17:12
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Abdulhamit Gül, ailelerin bağımlılıkla mücadeledeki önemini vurguladı, yeni tehditlere dikkat çekti.

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, "Sayın Cumhurbaşkanımız önderliğinde uyuşturucu ve sanal bahisle ilgili çok önemli, ciddi, kararlı eylem planları ortaya kondu. Ne yaparsak yapalım, cezaları artırdık, infaz sürelerini artırdık ama bu konularla ilgili işin temeli aile." dedi.

Gül, Anadolu Yayıncılar Derneği tarafından Şahinbey Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Bağımlılıkla Mücadelede Medyanın Rolü" panelinde yaptığı konuşmada, bağımlılığın çok önemli bir başlık olduğunu söyledi.

Dijital çağda herkesin bulunduğu yerde elinde bir makineye bağımlı hale geldiğini anlatan Gül, "Herkesle mesafe koyuyoruz, herkesle bağımızı koparıyoruz ama kendi alanımızda bizi böyle bağımlı hale getiren, yeni keşiflere götürüyor gibi hissettiren sanal dünyaya hapseden bir dünyanın içindeyiz." diye konuştu.

"Modern bir çağda yeni sorunlarla baş başayız"

Gül, kişisel ve mahrem bilgilerin paylaşıldığı dijital bir fanusun içinde bulunulduğunu anlatarak şunları kaydetti:

"Modern bir çağda yeni sorunlarla baş başayız. Sadece uyuşturucu, sigara bağımlılığı değil onun ötesinde yeni bağımlılıklar var. Bugün bunlarla ilgili konuşulacak. Tüm bunlar bizim hep mücadele etmemiz gereken konular. Sayın Cumhurbaşkanımız önderliğinde uyuşturucu ve sanal bahisle ilgili çok önemli, ciddi, kararlı eylem planları ortaya kondu. Ne yaparsak yapalım, cezaları artırdık, infaz sürelerini artırdık ama bu konularla ilgili işin temeli aile. Bütün bu meseleler ailede başlıyor. Aile ne kadar güçlü olursa, toplum o kadar güçlü oluyor. Bağımlılıkla mücadelenin temel merkezi, karargahı ailelerimiz oluyor."

Türkiye Basın Federasyonu Genel Başkanı ve Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan, federasyon olarak bağımlılık üzerinde çalışmalar yaptıklarını anlattı.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber ise medyanın bu alanda üstlendiği rolün seslerini duyurma açısından çok önemli olduğunu söyledi.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu da çağın en büyük hastalıklarından birinin ekran ve dijital bağımlılık olduğunu vurguladı.

Açılış konuşmalarının ardından Kanal 7 Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Acet, Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Öztürk, Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Yusuf Alabarda, TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi Canahmet Boz'un konuşmacı olduğu panele geçildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu, AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan da panele katıldı.

Kaynak: AA

Politika, Medya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Aile Bağımlılıkla Mücadelenin Temeli - Son Dakika

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