Aile Değerleri Milli Güvenliktir - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aile Değerleri Milli Güvenliktir

21.06.2026 22:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Göktaş, aile değerlerinin korunmasının milli güvenlik için önemli olduğunu vurguladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Ailelerin yanında olmaya devam edeceğiz ama aynı zamanda aileyi değersizleştiren kültüre karşı da güçlü bir sosyal bilinç oluşturmak zorundayız. Bakın bu mesele milli güvenliğimiz açısından çok önemli." ifadelerini kullandı.

Bakan Göktaş, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, gençleri hayallerindeki yuvayı kurarken desteklemekten büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

Özellikle Aile ve Nüfus On Yılı'nda desteklerin hayati önemde olduğunu vurgulayan Göktaş, "Fakat mesele sadece teşvikler değil. Bugün dijital dünyada aileyi 'özgürlüğün sonu' gibi gösteren yaklaşımların aksine, biliyoruz ki insanın en huzur bulduğu yer ailesinin yanıdır. Bu geleneği yaşatmak ve sevgiyle çoğalan bir toplum inşa etmek bizim için memleket meselesidir. Bizi ayakta tutan ailemizdir." değerlendirmesinde bulundu.

"Çocuk sahibi olmak da özgürlüğün sonu gibi anlatılıyor"

Bakan Göktaş, vatandaşlara aile ve gençlik fonu teşviklerini anlattığı bir anın da yer aldığı videoda, şunları kaydetti:

"Sokakta gençlerimizle tamamen tesadüfen gelişen sohbetimiz milyonlarca kişi tarafından izlendi. Aile ve Gençlik Fonu'muz ciddi de teveccüh gördü ama çocuk sahibi olmayı, evlenme oranını sadece teşviklerle artıramayız. Evet, bizim evlenmek, çocuk sahibi olmak isteyen gençlerimiz için çok önemli teşviklerimiz var. Desteklerimizi artırmaya da devam ediyoruz ama yetmez çünkü aile olmak bir kültür meselesidir. Sadece maddiyat meselesi değildir, öyle olsaydı ekonomik refahın arttığı ülkelerde çocuk oranı düşmezdi.

Dizilerde, sosyal medyada aile kurmak yük gibi. Çocuk sahibi olmak da özgürlüğün sonu gibi anlatılıyor. Yalnız yaşamak ve sadece kendine odaklanmak daha özgür, daha modern ve daha rahat olarak sunuluyor. Halbuki neredeyse her 4 kişiden 3'ü kendisini en çok ailesinin mutlu ettiğini ifade ediyor. Toplum dediğimiz şey aileyle güçlenen, geleceğini aileyle kuran bir yapı. Ailelerin yanında olmaya devam edeceğiz ama aynı zamanda aileyi değersizleştiren kültüre karşı da güçlü bir sosyal bilinç oluşturmak zorundayız. Bakın bu mesele milli güvenliğimiz açısından çok önemli. Aile değerlerini kaybeden Türkiye'nin sorunlarıyla hepimiz mücadele edeceğiz. Çünkü bu mesele bir beka meselesi."

Kaynak: AA

Politika, Kültür, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Aile Değerleri Milli Güvenliktir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
YKS sabahı başına gelmeyen kalmadı En son bayılınca sınava giremedi YKS sabahı başına gelmeyen kalmadı! En son bayılınca sınava giremedi
Montella veda konuşması yaptı mı Kerem Aktürkoğlu yanıtladı Montella veda konuşması yaptı mı? Kerem Aktürkoğlu yanıtladı
Dünya Kupası’ndan elendik, bütün Avrupa A Milli Takımımızı konuşuyor Atılan manşetler olay Dünya Kupası'ndan elendik, bütün Avrupa A Milli Takımımızı konuşuyor! Atılan manşetler olay
Erhan Karaal’ı kaçıranlardan tetikçiye talimat: Fidye alamazsak kafasına sık Erhan Karaal'ı kaçıranlardan tetikçiye talimat: Fidye alamazsak kafasına sık
Siyaseti hareketlendiren fotoğraf soruldu: Abdullah Gül’e veto, Yavaş’a açık kapı Siyaseti hareketlendiren fotoğraf soruldu: Abdullah Gül'e veto, Yavaş'a açık kapı
Destek mesajı yağıyor Yenilgiye rağmen alkışlanan biri var Destek mesajı yağıyor! Yenilgiye rağmen alkışlanan biri var

21:53
106 milletvekili CHP’den istifa edip Özel’in yeni partisine katılacak
106 milletvekili CHP’den istifa edip Özel’in yeni partisine katılacak
21:36
Osimhen’e dev talip Galatasaray 150 milyon Euro bekliyor
Osimhen'e dev talip! Galatasaray 150 milyon Euro bekliyor
21:12
Avrupa Parlamentosu’nun Yunan vekilinden Türkiye için skandal çağrı: Yılan sizi ısıracak
Avrupa Parlamentosu’nun Yunan vekilinden Türkiye için skandal çağrı: Yılan sizi ısıracak
21:03
Ayvalık’ta bir restoranda yemek yiyen aile hesap geldiğinde büyük şok yaşadı
Ayvalık'ta bir restoranda yemek yiyen aile hesap geldiğinde büyük şok yaşadı
19:47
İran heyeti, Trump’ın tehditleri nedeniyle ABD ile görüşmelerin yapıldığı alandan ayrıldı
İran heyeti, Trump'ın tehditleri nedeniyle ABD ile görüşmelerin yapıldığı alandan ayrıldı
19:21
Çakarlı araçla yakalanan genç, “Abim ağır ceza hakimi“ dedi ama cezadan kaçamadı
Çakarlı araçla yakalanan genç, "Abim ağır ceza hakimi" dedi ama cezadan kaçamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2026 22:43:43. #7.12#
SON DAKİKA: Aile Değerleri Milli Güvenliktir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.