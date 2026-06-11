Aile ve Nüfus On Yılı Vizyonu - Son Dakika
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Aile ve Nüfus On Yılı Vizyonu

11.06.2026 22:03
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Bakan Göktaş, nüfusun yaşlandığını belirterek, aile değerlerini korumak için vizyon açıkladı.

'TÜM DÜNYA YAŞLANIYOR'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Diyarbakır ziyareti kapsamında, tarihi Sur ilçesindeki İçkale Müze Kompleksinde düzenlenen Aile Şenliği programına katıldı. Bakan Göktaş, şenlik kapsamında kurulan stantları da ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Burada konuşan Bakan Göktaş, aile değerlerinin korunması için Aile ve Nüfus 10 Yılı vizyonunun hayata geçirildiğini ifade ederek, "2026-2035 dönemi Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle 'Aile ve Nüfus On Yılı' olarak ilan ettik. Peki neden bunu ilan etme gereği duyduk? Nüfusumuz yaşlanıyor. Biliyorsunuz aslında bu coğrafyalarda aile değerleri çok önemli. Büyüklere sahip çıkmak, küçüklere bereket gözüyle bakmak ve ailece yemek yemek, ailece paylaşımda bulunmak çok değerli. Ancak artık değerlerimiz değişiyor. Elimizde birer telefon, elimizde birer teknoloji. Hepimiz yalnızlaşıyoruz. Hepimiz bireyselleşiyoruz. ve aslında bize hem sosyal medyada hem geleneksel zamanlar bize her zaman yalnızlığı bir güzellik gibi sunmaya başlıyor. Yalnız yaşayan insanın sayımız artıyor. Evlilik yaşımız öteleniyor. ve geç çocuk sahibi oluyoruz. Çocuk sayımız azalıyor. Dolayısıyla ülke olarak da yaşlanıyoruz. Nüfusumuz yaşlanıyor. Tüm dünya yaşlanıyor. Ancak bizler aile değerlerimizi korumak adına hem geçtiğimiz yılı Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde aile yılı olarak ilan ettik. Hem de önümüzdeki yıl için Aile ve Nüfus 10 Yılı vizyonunu hayata geçirdikö dedi.

'BİR YILDA 11 BİN 600 BEBEĞİMİZ OLDU'

Bakan Göktaş, konuşmasında evlenecek genç çiftlere verilen kredi desteklerinin sürdüğünü belirterek, "Peki burada ne yapıyoruz? Evlenmek isteyen gençlerimize destek oluyoruz. 18-29 yaş arasındaki gençlerimize, yuva kurmak isteyen gençlerimizin yanında oluyoruz. Devletimiz, 18-25 yaşındaki gençlerimize 250 bin liralık bir kredi desteği sunuyor. 2 yıl geri ödemesiz 4 yıllık. Peki diyelim ki bir çocuğu oldu bu çiftimizin kredisini bir yıllığına siliyoruz. ve bir 12 ay da erteleniyor. İki çocuk sahibi olduğunda bu 4 yıl içerisinde, 5 yıl içerisinde bütün kredisini hibe ediyoruz. ve bunu geçtiğimiz ay Sayın Cumhurbaşkanımız müjdeledi. Bugüne kadar evlendirdiğimiz 80 bin çiftimiz var bu kredi kapsamında. 11 bin 600 bebeğimiz oldu bir yılda. 26-29 yaş arasındaki gençlerimize de 200 bin lira destek sunuyoruz. Evet, '250 bin lira, 200 bin lirayla kim evlenir' diye zaman zaman eleştiriler arıyoruzö diye konuştu.

'1 YILDA 18 MİLYAR LİRA YENİDOĞAN DESTEĞİ VERDİK'

Türkiye genelinde bilinçlendirme çalışmalarını yaygınlaştırmanın hedeflendiğini belirten Bakan Göktaş, şöyle konuştu:

"Gençlerimiz bu destekten çok mutlu. 'Devletimiz hayatınızın her alanında yanınızda' mesajını çok net bir şekilde vurgulamış oluyoruz. Hem evlenmek isteyen gençlerimizin yanındayız, onlara evlenmeden önce eğitim veriyoruz. Hem çocuk sahibi olduğunda yanındayız. Bu kapsamda da bizler Türkiye genelinde özellikle sadece doğum yardımında bakın doğum yapan Diyarbakır'da 38 bin 702 anneye her ay düzenli destek sağlıyoruz. ve Türkiye genelinde bugüne kadar sadece 1 senede 1 milyon 50 bin 401 annemize ödeme gerçekleştirdik doğum yapan. Diyarbakır'da düzenli ödemeden faydalanan 26 bin 410 annemiz var. ve bu kapsamda, sadece doğum yardımı kapsamında Diyarbakır'a 828 milyon lira ödeme gerçekleştirdik. Türkiye genelinde ise 18 milyar lira sadece yeni doğan bebeğe verdiğimiz destekler; bir sene içerisinde. Biz tabii Aile Yılı'nı hem farkındalığın arttırılması adına hem de aile arasındaki güçlü adımları daha da güçlendirmek adına böyle adımlar atıyoruz. Bu bilinçlendirmeyi Türkiye geneline yaygınlaştırmak istiyoruz.ö

Kaynak: DHA

Politika, Ekonomi, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Aile ve Nüfus On Yılı Vizyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Yücel Aycı Yücel Aycı:
    her sene aynı hikaye anlatılıyo. aile değerleri koruma falan. sonra insanlar gene aynı sorunlara takılıyo. kimse bir şey değiştirmiyo. devlet destekse güzel ama asıl sorun başka yerde. ders alması lazım insanların ama alınmıyo işte. 0 0 Yanıtla
  • Leyla Kılıçarslan Leyla Kılıçarslan:
    250 bin lira krediyle kim evlenir ya masraflar koca bir yük bence gençler çalışamadığı için değil de işsizlik ve hayat pahalılığından evlenmiyo 0 0 Yanıtla
  • Aylin Sistemleri Aylin Sistemleri:
    ha ha aileler birbirinden uzaklaşıyo diye teknoloji suçluyo ama kendi telefonu elinden düşmüyo ?? neyse aile değerleri güzel şey ama bu zamanlar biraz farklı bence herkese aynı şey uymuyo ?? 0 0 Yanıtla
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