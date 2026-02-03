Bakan Yardımcısı Madak\'tan Karabük\'e geldi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Dr. Sevim Sayım Madak, çeşitli programlara katılmak üzere Karabük'e geldi.

Karabük programı kapsamında ilk olarak Karabük Belediyesini ziyaret eden Bakan Yardımcısı Madak, Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya ile bir araya geldi. Ziyarette, kentte yürütülen sosyal hizmet çalışmaları ile devam eden projeler hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Bakan Yardımcısı Madak, temasları kapsamında AK Parti Karabük İl Başkanlığını da ziyaret ederek İl Başkanı Ferhat Salt ile görüştü. Görüşmede, Karabük'ün öncelikleri ve sosyal politikalar üzerine istişareler yapıldı.

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya ile AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, Bakan Yardımcısı Dr. Sevim Sayım Madak'a nazik ziyaretleri dolayısıyla teşekkür etti. - KARABÜK