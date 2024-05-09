Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Engelsiz Sanat Sergisi'ni Gezdi

Politika

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, TBMM'de açılan 'Engelsiz Sanat Sergisi'ni gezdi.

Bakan Göktaş, TBMM Halkla İlişkiler binasında Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen Engelsiz Sanat Sergisi'ni ziyaret etti. Göktaş, engelli çocukların yaptığı eserleri inceleyerek, bilgi aldı. Göktaş'a sergiyi gezerken TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun ve diğer yetkililer de eşlik etti. - ANKARA