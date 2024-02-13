Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, Erzincan İliç'teki maden kazasında psikososyal destek ekiplerini görevlendirdi - Son Dakika
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Politika

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, Erzincan İliç'teki maden kazasında psikososyal destek ekiplerini görevlendirdi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, Erzincan İliç\'teki maden kazasında psikososyal destek ekiplerini görevlendirdi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Erzincan İliç'te meydana gelen maden kazasında toprak kaymasının ardından psikososyal destek ekiplerinin bölgeye intikal ettiğini ve süreci yakından takip ettiklerini bildirdi. Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, göçükte mahsur kalan madencilerin bir an önce sağlıklı bir şekilde kurtulmalarını temenni etti. Bakan Göktaş, vatandaşlara her türlü destek sağlamak için harekete geçtiklerini belirtti.

13.02.2024 18:03  Güncelleme: 18:04
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, maden ocağında toprak kaymasının meyana geldiği Erzincan İliç'te görev yapmak üzere psikososyal destek ekiplerinin bölgeye intikal ettiğini, süreci yakından takip ettiklerini bildirdi.

Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, göçükte mahsur kalan madencilerin bir an önce sağlıklı bir şekilde kurtulmaları temennisinde bulundu.

Bakan Göktaş, "Psikososyal destek ekiplerimiz ivedilikle bölgeye intikal ettiler. Süreci yakından takip ediyoruz. Kazadan etkilenen vatandaşlarımıza her türlü destek için harekete geçmiş bulunuyoruz. Geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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