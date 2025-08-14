Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan Aile Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan Aile Vurgusu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı\'ndan Aile Vurgusu
14.08.2025 12:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Göktaş, ailelerin güçlendirilmesi için eylem planı oluşturduklarını belirtti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Eylem Planıyla, ailelerin refah düzeyini yükseltmeyi, sosyal hizmet ve politikalarımızın etkinliğini ve erişilebilirliğini artırmayı hedefliyoruz" dedi.

19'uncu Anadolu Buluşmaları, bu yıl da 50 farklı ilden bine yakın sivil toplum gönüllüsünün katılımıyla hayata geçiyor. Toplumsal, kültürel ve sosyal içerikli çeşitli temaların ele alındığı programın bu yılki teması 'Tüten Ocak: Ailenin Geleceği' oldu. 13-17 tarihleri arasında gerçekleştirilecek programın açılışına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş katıldı. Burada konuşan Göktaş, ailenin en köklü kurumlardan biri olduğunu vurgulayarak, "Tarih boyunca görüyoruz ki, toplum bilincinin aile etrafında güçlü bir şekilde örüldüğü zamanlar devletimiz ve milletimiz en parlak, en kudretli dönemlerini yaşamıştır. Bu nedenle ailenin zayıflaması, evlatlarımızın geleceğini, ülkemizin istikrarını sarsan büyük bir tehdittir" diye konuştu.

"Aileyi güçlendirmek hususuna stratejik bir refleksle yaklaşmak zorundayız"

Dünya'nın büyük bir değişim ve dönüşüm sürecinden geçtiğini aktaran Göktaş, küreselleşme, kentleşme ve dijitalleşmenin hayatı kolaylaştırsa da aile içi iletişimi zayıflattığını belirtti. Göktaş, "İçinde bulunduğumuz çağda, bir yandan teknolojik ilerlemeler, dijitalleşme ve cinsiyetsizleştirme; öte yandan ekonomik, sosyal ve kültürel dönüşümler aile yapısını derinden sarsıyor Bireyselliği, her şeyin önüne koyan yaşam biçimleri özellikle gençlerimiz arasında yaygınlaşıyor. Bu nedenle aileyi güçlendirmek ve aile değerlerimizi koruma hususuna stratejik bir refleksle yaklaşmak zorundayız" değerlendirmesinde bulundu.

"Nüfus meselesi sadece 'ailelerin çocuk sayısı' meselesi değildir"

Son yıllarda genç nüfus ve doğum oranında düşüş olduğuna dikkati çeken Bakan Göktaş, "Doğurganlık hızında ülke tarihinin en düşük oranı olan 1,48'e kadar geriledi Bu rakam, nüfusun kendini yenileme seviyesi olan 2,1'in çok çok altında. Etkili tedbirler alınmazsa 2100 yılına gelindiğinde ülkemizde ortanca yaşın 60'a çıkacağı öngörülüyor. Yani nüfusun yarısı 60 yaş ve üstü olacak. Bugün farklı ülkelerde benzer düşüşler nedeniyle ciddi nüfus problemleri yaşanıyor. Eğer biz, şimdiden önlem almazsak, benzer bir tabloyla yüzleşmemiz kaçınılmaz. Çünkü, nüfus meselesi sadece 'ailelerin çocuk sayısı' meselesi değildir. Ekonomik büyümeden sosyal yapıya, üretimden sağlığa kadar her şeyi etkileyen bir milli güvenlik meselesidir" ifadelerini kullandı.

2025 yılının 'Aile Yılı' ilan edilmesiyle birlikte ailenin karşı karşıya kaldığı tehditler karşısında farkındalık oluşturmak istediklerini belirten Göktaş, "Amacımız sadece nüfus artışını desteklemek değil. Aynı zamanda aile kavramını her yönüyle güçlendirmek" dedi.

'Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı'nın değerli bir yol haritası olduğunu aktaran Göktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eylem Planıyla, ailelerin refah düzeyini yükseltmeyi, sosyal hizmet ve politikalarımızın etkinliğini ve erişilebilirliğini artırmayı hedefliyoruz. Diğer yandan nüfusa ilişkin politikaları Cumhurbaşkanı Yardımcımızın Başkanlığında bütüncül bir yaklaşımla ele aldığımız Nüfus Politikaları Kurulunu oluşturduk. Bunun yanı sıra sosyal politikalarımıza yön verecek araştırmalar yürütmesi amacıyla Aile Enstitüsünü kurduk. Ayrıca iş ve aile yaşamının uyumlaştırılması noktasında da adımlar atıyoruz."

"Demografik dayanıklılığımızı güçlendirmek ve nesiller arası dayanışmayı artırmak için çalışacağız"

Bakan Göktaş, bu yolculuğa 'Ailemiz Geleceğimiz' anlayışıyla yola çıktıklarını belirterek şunları kaydetti:

"Önümüzdeki 10 yıl boyunca, demografik dayanıklılığımızı güçlendirmek ve nesiller arası dayanışmayı artırmak için çalışacağız. Bugün gerçekleştirilen, Anadolu Buluşmaları da, bu çabanın kıymetli bir parçasıdır. Bu anlamda bu buluşmayı, büyük bir aile buluşması olarak gördüğümüzü bir kere daha tekrarlamak isterim. 60 ilden gelen misafirlerimiz, 8 ülkeden gelen katılımcılarımız deprem bölgesinden kardeşlerimiz, ve bütün konuklarımızla birlikte bu salonda geniş bir aile tablosu çiziyoruz. Farklı diller, farklı kültürler, farklı hayat hikayeleri var. Ama hepimizin yüreğinde aile sevgisi aynı sıcaklıkta yer alıyor."

Açılış konuşmasının ardından Bakan Göktaş'a deprem bölgesindeki atölyelerde yapılan telkari hediye edildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, Mahinur Özdemir Göktaş, Sivil Toplum, Politika, Yaşam, Refah, Son Dakika

Son Dakika Politika Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan Aile Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti
Tunus ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi arttı Tunus ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi arttı
CHP’li Özgür Erdem İncesu’dan bomba iddia: Yapılmayan şap aşısının parasını istiyorlar CHP'li Özgür Erdem İncesu'dan bomba iddia: Yapılmayan şap aşısının parasını istiyorlar
Saatlik ücretleri 4 bin 500 TL Patozcular gece gündüz demeden çalışıyor Saatlik ücretleri 4 bin 500 TL! Patozcular gece gündüz demeden çalışıyor
Arkeoloji öğrencisi ilk kazısında 90 dakikada tarihi keşif yaptı Arkeoloji öğrencisi ilk kazısında 90 dakikada tarihi keşif yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan programa damga vuran talimat: Yusuf bunları kayıt altına al Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan programa damga vuran talimat: Yusuf bunları kayıt altına al
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yarın partimize yeni katılımlar olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yarın partimize yeni katılımlar olacak
Elektrik direğinde akıma kapılan usta beton zemine çakıldı Elektrik direğinde akıma kapılan usta beton zemine çakıldı
Yatakta akıl almaz ölüm 220 kiloluk eşinin üzerine düştüğü adam hayatını kaybetti Yatakta akıl almaz ölüm! 220 kiloluk eşinin üzerine düştüğü adam hayatını kaybetti
Peluş oyuncakları pantolonuna doldurarak çaldı Peluş oyuncakları pantolonuna doldurarak çaldı
Brezilya’da patlayıcı fabrikasında facia: 9 ölü Brezilya'da patlayıcı fabrikasında facia: 9 ölü

12:21
Özlem Çerçioğlu zehir zemberek sözlerle CHP’den istifa etti
Özlem Çerçioğlu zehir zemberek sözlerle CHP'den istifa etti
11:02
İşte Sağlık Bakanı Memişoğlu’nun “Sigarasız şehir olacak“ dediği ilimiz
İşte Sağlık Bakanı Memişoğlu'nun "Sigarasız şehir olacak" dediği ilimiz
06:51
Avukat Rezan Epözdemir tutuklandı
Avukat Rezan Epözdemir tutuklandı
15:52
Sulama kanalında birer gün arayla iki ceset bulundu
Sulama kanalında birer gün arayla iki ceset bulundu
15:50
“Karınızı, kızınızı pazara göndermeyin“ diyen vatandaşın isyanı olay oldu
"Karınızı, kızınızı pazara göndermeyin" diyen vatandaşın isyanı olay oldu
15:49
Mağlubiyet sonrası 81 yaşındaki antrenör 18 yaşındaki oyuncunun saçını çekti
Mağlubiyet sonrası 81 yaşındaki antrenör 18 yaşındaki oyuncunun saçını çekti
15:44
Ashley Roberts, Türkiye tatilinde güneşin bedelini esprili sözlerle anlattı
Ashley Roberts, Türkiye tatilinde güneşin bedelini esprili sözlerle anlattı
15:42
Özel: Çerçioğlu’na ’Ya içeri atılırsın ya da AK Parti’ye katılırsın’ demişler
Özel: Çerçioğlu'na 'Ya içeri atılırsın ya da AK Parti'ye katılırsın' demişler
15:42
Rezan Epözdemir adliyeye sevk edildi
Rezan Epözdemir adliyeye sevk edildi
15:33
Mbaye Diagne resmen Amedspor’da İşte atmak istediği gol sayısı
Mbaye Diagne resmen Amedspor'da! İşte atmak istediği gol sayısı
15:31
Fenerbahçe’ye kötü haber Takımın yıldızı aylarca forma giyemeyebilir
Fenerbahçe'ye kötü haber! Takımın yıldızı aylarca forma giyemeyebilir
15:29
İpi çeken ekipler gördüklerine inanamadı: Biri ötmeseydi bulunamazdı
İpi çeken ekipler gördüklerine inanamadı: Biri ötmeseydi bulunamazdı
15:29
Brezilya’da patlayıcı fabrikasında facia: 9 ölü
Brezilya'da patlayıcı fabrikasında facia: 9 ölü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2025 12:41:23. #7.11#
SON DAKİKA: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan Aile Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.