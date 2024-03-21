Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: Haberde İsmi Geçen Çocuklar Devlet Korumasında - Son Dakika
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Politika

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: Haberde İsmi Geçen Çocuklar Devlet Korumasında

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 'Gizli Bölmede Nefessiz Bırakılan Çocuklar' başlığıyla yer alan haberlere ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık, haberde ismi geçen 2 çocuğun 17 Kasım 2023 tarihinden itibaren devlet korumasında olduğunu belirtti. Ayrıca, tutuklu olarak yargılanan şahsın davasını yakından takip ettiklerini ve en ağır cezayı alması için çaba göstereceklerini ifade etti.

21.03.2024 01:14  Güncelleme: 01:16
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bazı basın ve yayın organlarında "Gizli Bölmede Nefessiz Bırakılan Çocuklar" başlığıyla yer alan haberlere ilişkin "Haberde ismi geçen 2 çocuğumuz 17 Kasım 2023 tarihinden itibaren devlet korumasında bulunmaktadır" açıklamasını yaptı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın X hesabından yapılan açıklamada "Haberlere konu olan şahsın tutuklu olarak yargılandığı soruşturma sürecini en başından beri yakından takip ederek davanın açılması ile birlikte müdahillik talebinde bulunduk. Haberde ismi geçen 2 çocuğumuz 17 Kasım 2023 tarihinden itibaren devlet korumasında bulunmakta, istismara uğradığı iddia edilen diğer çocuklarımızla ilgili mesleki çalışmalar sürdürülmektedir" denildi.

Açıklamada bakanlık olarak tutuklu yargılanan şahsın en ağır cezayı alması için yargı sürecinin yakın takipçisi olmayı sürdürecekleri belirtildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: Haberde İsmi Geçen Çocuklar Devlet Korumasında - Son Dakika

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