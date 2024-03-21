Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: Haberde İsmi Geçen Çocuklar Devlet Korumasında

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bazı basın ve yayın organlarında "Gizli Bölmede Nefessiz Bırakılan Çocuklar" başlığıyla yer alan haberlere ilişkin "Haberde ismi geçen 2 çocuğumuz 17 Kasım 2023 tarihinden itibaren devlet korumasında bulunmaktadır" açıklamasını yaptı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın X hesabından yapılan açıklamada "Haberlere konu olan şahsın tutuklu olarak yargılandığı soruşturma sürecini en başından beri yakından takip ederek davanın açılması ile birlikte müdahillik talebinde bulunduk. Haberde ismi geçen 2 çocuğumuz 17 Kasım 2023 tarihinden itibaren devlet korumasında bulunmakta, istismara uğradığı iddia edilen diğer çocuklarımızla ilgili mesleki çalışmalar sürdürülmektedir" denildi.
Açıklamada bakanlık olarak tutuklu yargılanan şahsın en ağır cezayı alması için yargı sürecinin yakın takipçisi olmayı sürdürecekleri belirtildi. - ANKARA
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hiçbir siyasi parti ile ittifak içerisinde olmadıklarını belirterek, 'CHP'nin adayı Zekai Sana'dır. Şöyle bir çaresizlik yok; efendim AK Parti kazanmasın, karşısındaki birine destek verelim. Eğer Zekai Sana dururken AK Parti kazanmasın diye karşısındaki esas AK Partili Enver Yılmaz'a oy veren CHP'li vallahi de partisine ihanet eder, billahi de partisine ihanet eder' dedi.
Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, enflasyondaki yükseliş ve fiyatlardaki artışın devam etmesi halinde asgari ücret tartışmalarının hızlanacağını belirtti. Arslan, Temmuz ayında şartlara göre konunun görüşülmesi gerektiğini ifade etti.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin anketlerde çıkan yüzde 6-7'lik sonuçlarını 3'e katlayıp yüzde 20 oy alacağını iddia ederek, 'Ahlaklı belediyecilikle, 94 ruhunu yeniden hayata geçireceğiz' dedi.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin anketlerde çıkan yüzde 6-7'lik sonuçlarını 3'e katlayıp yüzde 20 oy alacağını iddia ederek, "Ahlaklı belediyecilikle, 94 ruhunu yeniden hayata geçireceğiz" dedi. Yerel seçim çalışmaları kapsamında Denizli'ye gelen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Acıpayam ilçesinde partisince düzenlenen iftar programına katıldı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İspanyol mevkidaşıyla görüşmesinin ardından Belçika'ya gelerek Brüksel'de düzenlenecek olan 1. Nükleer Enerji Zirvesi'ne katılacak. Bakan Fidan'ın toplantı vesilesiyle diğer mevkidaşlarıyla da ikili temaslarda bulunması bekleniyor.
İBB Başkan Adayı Murat Kurum, KKTC Başbakanlığı tarafından düzenlenen I. Kentler ve Kültürler Buluşması'nda Kıbrıs'ın milli davası olduğunu belirterek, Kıbrıs Türk'ünün yanında duracaklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ise Kıbrıs halkının yanında olduklarını ve tüm imkanlarıyla desteklediklerini ifade etti.
Edirne Valiliği Balkan Şehirleri İş Birliği Platformu tarafından Bulgaristan'ın Filibe kentinde düzenlenen iftar organizasyonuna Edirne Valisi Yunus Sezer, Filibe Bölge Müftüsü Taner Veli, Türkiye'nin Filibe Başkonsolosu Korhan Küngerü ve diğer davetliler katıldı. Programda yapılan konuşmalarda dostluk ve dayanışma vurgusu yapıldı.
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