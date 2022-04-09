Ailelerin eylemi 28. haftasında - Son Dakika
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Ailelerin eylemi 28. haftasında

09.04.2022 00:57
Ailelerin eylemi 28. haftasında

Hakkari'de çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin eylemi 28. haftasında.

Hakkari'de çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin eylemi 28. haftasında.

Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelen aileler, ellerinde "Hakkari anneleri, Diyarbakır anneleri ile omuz omuza evlat nöbetinde" yazılı pankart, dövizler, Türk bayrakları ve çocuklarının fotoğraflarını taşıdı. HDP ve terör örgütü PKK aleyhine slogan atarak parti binasının önüne kadar yürüyen aileler, çocuklarına seslerini duyurmaya çalıştı. Eşinin kardeşi PKK tarafından dağa kaçırılan Leyla Çiftçi, azimle seslerini yükselten anneler sayesinde terör örgütünün elinde bulunan evlatlarını kurtaracaklarına inandıklarını söyledi. Çiftçi, "Teröre lanet ediyoruz. Bizler buradan yılmadan, yıkılmadan tüm Türkiye'ye sesleniyoruz, gün birlik, beraberlik günüdür. Başta Hakkari halkı olmak üzere tüm halkımız artık uyansın. Hain PKK'nın ve taşeronlarının gerçek yüzünü görsün. Hakkari anneleri olarak buradan çağrımızdır, bizlere katılın, bu haklı davamızı birlikte büyütelim. Çocuklarımızla mutlu yarınlara kavuşalım. PKK kaybedecek, anneler kazanacak. PKK kaybettiği zaman hiçbir annenin yüreği yanmayacak, kan ve ölümler son bulacaktır" dedi.

Ailelerin eylemine bazı şehit yakınları da destek verdi. - HAKKARİ

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Halkların Demokratik Partisi, Hakkari, Terör, PKK, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Ailelerin eylemi 28. haftasında - Son Dakika


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