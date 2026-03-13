AK Gençlik'in Ramazan Etkinlikleri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

AK Gençlik'in Ramazan Etkinlikleri

AK Gençlik\'in Ramazan Etkinlikleri
13.03.2026 14:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'da AK Gençlik, Ramazan boyunca dayanışma ve paylaşma etkinlikleri düzenliyor.

AK Gençlik Erzurum teşkilatı, Ramazan ayı boyunca kent genelinde çeşitli programlarla vatandaşlarla bir araya geliyor. Erzurum'un 20 ilçesinde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında özellikle dayanışma ve paylaşma kültürünü güçlendirmeye yönelik etkinlikler dikkat çekiyor.

"İftara 5 kala" programı kapsamında AK Gençlik ekipleri, iftar vaktine yetişemeyen vatandaşlara iftarlık ikram ederek yolda olanlara destek oluyor. Programlara İl Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Akif Dorman öncülük ederken, birçok etkinliğe AK Parti Erzurum İl Başkanı Av. İbrahim Küçükoğlu da katılım sağlıyor.

Teşkilatın bir diğer çalışması olan "Geceye ışık tutan AK gençlik" programı kapsamında ise gece mesaisinde görev yapan sağlık çalışanları, polisler ve emekçilere sahurluk ikramları ulaştırılıyor. Neredeyse her gün sürdürülen bu programla, gece boyunca görev başında olan çalışanlara destek veriliyor.

Öte yandan Havuzbaşı Kent Meydanı'nda kurulan kıl çadırda oluşturulan "Genç Nokta" alanında da Ramazan ayı boyunca gençlere ücretsiz çay ikramı yapılıyor. Gençlerin bir araya gelerek sosyalleşebildiği bu alanda çeşitli buluşmalar ve sohbetler gerçekleştiriliyor.

AK Gençlik Erzurum'un Ramazan boyunca sürdürdüğü programların ay sonuna kadar devam etmesi planlanıyor. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Politika, Gençlik, Erzurum, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Gençlik'in Ramazan Etkinlikleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran, Hürmüz Boğazı’nda uyarıları dikkate almayan ABD tankeri vuruldu İran, Hürmüz Boğazı'nda uyarıları dikkate almayan ABD tankeri vuruldu
Nereden nereye Burak Yılmaz adeta yokları oynuyor Nereden nereye! Burak Yılmaz adeta yokları oynuyor
Gübre tedarikine karşı yeni önlemler Amonyum nitrat kullanımının önü açıldı Gübre tedarikine karşı yeni önlemler! Amonyum nitrat kullanımının önü açıldı
240 kiloluk genç kadın için seferberlik Pencereyi söküp vinçle indirdiler 240 kiloluk genç kadın için seferberlik! Pencereyi söküp vinçle indirdiler
İran savaşta yalnız değilmiş Mücteba Hamaney 3 müttefik ülkeyi saydı İran savaşta yalnız değilmiş! Mücteba Hamaney 3 müttefik ülkeyi saydı
İşte adliye çıkışı tacizcisinin öldüren kadının ilk sözleri: Sinirlerime hakim olamadım İşte adliye çıkışı tacizcisinin öldüren kadının ilk sözleri: Sinirlerime hakim olamadım

14:05
Tarihi operasyon başlıyor Galatasaray’a 200 milyon euro
Tarihi operasyon başlıyor! Galatasaray'a 200 milyon euro
13:53
’’Krallığa ulaşacağız’’ diyen Netanyahu, Mescid-i Aksa’yı mı yıkmak istiyor
''Krallığa ulaşacağız'' diyen Netanyahu, Mescid-i Aksa'yı mı yıkmak istiyor?
13:15
Üçüncü füze sonrası akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İran’a yaptığı uyarı geldi
Üçüncü füze sonrası akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İran'a yaptığı uyarı geldi
13:07
Çin’den okul saldırısında ölen İranlı çocukların ailelerine 200 bin dolarlık yardım
Çin'den okul saldırısında ölen İranlı çocukların ailelerine 200 bin dolarlık yardım
12:57
İsrailli kadın askerlerin absürt paylaşımları olay oldu
İsrailli kadın askerlerin absürt paylaşımları olay oldu
12:57
MSB: İran’dan ateşlenen bir füze daha imha edildi
MSB: İran'dan ateşlenen bir füze daha imha edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2026 14:11:36. #.0.4#
SON DAKİKA: AK Gençlik'in Ramazan Etkinlikleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.