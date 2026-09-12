AK Parti, 12 Eylül darbesinin 46. yıl dönümünde millet iradesine yönelik müdahaleleri kınadı
AK Parti, 12 Eylül 1980 askeri darbesinin 46. yıl dönümü nedeniyle resmi sosyal medya hesaplarından bir paylaşım yaptı. Paylaşımda, millet iradesine yönelen her türlü müdahale kınanırken demokrasinin ve milli iradenin üstünlüğü vurgulandı.
AK Parti'nin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "12 Eylül darbesinin 46. yıl dönümünde millet iradesine yönelen her türlü müdahaleyi kınıyor; demokrasinin ve milli iradenin üstünlüğünü bir kez daha vurguluyoruz." ifadesine yer verildi.
AK Parti'nin, 12 Eylül 1980 askeri darbesinin 46. yılına ilişkin resmi sosyal medya hesaplarından yayımlanan paylaşımda, şunlar kaydedildi:
"12 Eylül darbesinin 46. yıl dönümünde millet iradesine yönelen her türlü müdahaleyi kınıyor; demokrasinin ve milli iradenin üstünlüğünü bir kez daha vurguluyoruz."
Kaynak: AA
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