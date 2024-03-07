AK Parti Adayı Ali Murat Bucak: Valiyi arıyorum her şey 5 dakikada - Son Dakika
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Politika

AK Parti Adayı Ali Murat Bucak: Valiyi arıyorum her şey 5 dakikada

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AK Parti Siverek adayı Ali Murat Bucak, TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ ile olan diyaloğunu anlatarak 'Hiç bilmiyorduk, vali var, kaymakam var… Şimdi arıyorum valiyi her şey 5 dakikada… Öyle güzel öyle güzel…' ifadelerini kullandı.

07.03.2024 14:36  Güncelleme: 14:40
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AK Parti'nin Şanlıurfa Siverek Belediye Başkan Adayı Ali Murat Bucak, vatandaşlarla bir sohbeti sırasında hükümetin sağladığı kolaylığı dikkat çeken ifadelerle anlattı. TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ ile olan diyaloğunu örnek veren Bucak, "Hiç bilmiyorduk, vali var, kaymakam var… Şimdi arıyorum valiyi her şey 5 dakikada… Öyle güzel, öyle güzel…" ifadelerini kullandı.

"BEKİR BOZDAĞ SEN BAŞLA GERİSİNİ BİZ HALLEDERİZ DEDİ"

Siverek'te 2 dönem Demokrat Parti'den belediye başkanlığı yapan ve 2015'teki genel seçimlerde CHP'den Şanlıurfa milletvekili adayı olan Bucak aşiretine mensup Ali Murat Bucak, vatandaşlarla bir araya geldiği bir toplantıdaki konuşması sırasında hükümetin kendisine sağladığı kolaylıklardan bahsederken TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ ile olan diyaloğunu anlattı. Görüntüleri ortaya çıkan konuşmada Bucak şu ifadeleri kullandı:

"Binanın yerini nerede yapacağım? Karayollarında. Karayollarının içinde. Onu da Bekir Bozdağ'a dedim. Dedim 'Yalnız, resmi yetiştiremeyiz. Arsa tahsili.' dedi, 'Bir şey olmaz, sen başlarsan biz gerisini hallederiz.' Yahu iktidar ne kadar güzel bir şey. Yahu biz 10 sene muhalefet, 10 sene ana muhalefet… Hiç bilmiyorduk, vali var kaymakam var… Şimdi arıyorum valiyi her şey 5 dakikada… Öyle güzel öyle güzel…"

AK Parti Adayı Ali Murat Bucak: Valiyi arıyorum her şey 5 dakikada

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Son Dakika Politika AK Parti Adayı Ali Murat Bucak: Valiyi arıyorum her şey 5 dakikada - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Ümit Yurtsever: Utanmadan birde söylüyorsun alışmış bunlar insan kullanmaya 62 4 Yanıtla
  • İsmail Bayram: Demi yaaaa, ne kadar güzel ne kadar güzel, koskoca devleti bi parti devleti haline getirip tüm devlet mekanizmalarını parti teşkilatı gibi kullanmak ne kadar güzel, hoşşşş, misssss, tepe tepe kullanın, yakışır abime...!!! sizi geçtim de, bu omurgasız kamu görevlilerinin bir gün bu omurgasızlıklarının hesabını vereceği günü görmeye ömrüm yeter mi onu bilmiyorum. 32 4 Yanıtla
  • ANTEP BEYİ: eee ne var bunda bunun chp si ak partisimi var azcık dürüst olun kim olursa olsun sistem budur net.... 9 26 Yanıtla
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