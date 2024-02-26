AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı İlhan Geçit: \'İnsan ve toplum odaklı hizmet üreteceğiz\'

AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. İlhan Geçit, bugüne kadar meslek hayatında hiç kimseyi ayrıştırmadan hizmet verdiklerini belirterek "Yeşilyurt Belediye Başkanı olarak göreve geldiğimizde de insan ve toplum odaklı hizmet üreteceğiz" dedi.
AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. İlhan Geçit, seçim çalışmalarını kırsaldaki mahalle ziyaretleriyle sürdürdü. Geçit, Kuşdoğan Duruldu, Fatih, Çayır ve Karahan Mahallerini ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti ve seçimlerde destek istedi.
Prof. Dr. Geçit, buralarda yaptığı konuşmalarda 31 Mart Yerel Seçimlerinin önemine değinerek "Mutlaka Yeşilyurt'un adaylarını şöyle bir teraziye koyup tartalım. Bunlar kimdir, bunlar daha önceki hayatlarında ne gibi başarılar gösterdi? Bunların meslek hayatlarındaki uygulamalar nasıldı? Halkın lehine miydi değil miydi? Bunlar eğer mühendis ise hangi projelerde görev almış ve nereye imza atmış. Ne gibi şehirlerin önünü açmışlar? Bunları iyi araştırıp sonrasında karar vermeleri gerekiyor. Ehil ise, kim liyakat sahibi ise ona evet diyelim. Biz Yeşilyurt'ta göreve geldiğimizde insan ve toplum odaklı hizmet üreteceğiz. Bugüne kadar hiç kimsenin kimlik aidiyeti üzerinden bir siyaset geliştirmedik. Kimseyi ayırmadık. Herkesi eşit tuttuk. Bugünden sonrada inşallah belediyecilik hizmetinde de bunu daha da geliştireceğiz" ifadelerine yer verdi.
"Kuşdoğan'daki 60 konutun 30'u vatandaşa teslim edildi"
Kuşdoğan Mahallesi'ni de ziyaret eden Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. İlhan Geçit, 6 Şubat depreminde evleri yıkılan vatandaşlar için yaptırılan köy konutlarında incelemelerde bulundu. 30'u tamamlanan ve vatandaşlara teslim edilen konutlar için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığına teşekkür eden Prof. Dr. İlhan Geçit, "6 Şubat asrın felaketi depreminin ardından şehrimiz ve ilçemiz büyük hasar aldı. Kuşdoğan'da da 60 civarında konutumuz vardı. Cumhurbaşkanımızın Çevre ve Şehircilik Bakanlığına verdiği talimatla başlatılan köy konutları yapılmaya başlandı. Bu 60 konuttan 30'u vatandaşa teslim edildi. Geri kalan konutlar kısa sürede bitirilecek. Bu anlamda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu. - MALATYA
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