AK Parti Adıyaman Milletvekili Alkayış: Vatandaşın gündeminde erken seçim yok - Son Dakika
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Politika

AK Parti Adıyaman Milletvekili Alkayış: Vatandaşın gündeminde erken seçim yok

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AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, TBMM'nin yeni yasama yılı açılış töreni öncesinde Haberler.com'a konuştu. Erken seçim tartışmalarına değinen Alkayış, Türkiye'nin şu anda böyle bir gündeminin olmadığının altını çizdi.

02.10.2024 16:16  Güncelleme: 17:18
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AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, Haberler.com canlı yayınında Melisa Yaşar ve Olgun Kızıltepe'nin sorularını cevaplandırdı. Yeni yasama döneminde yasal düzenlemeler ile ekonominin öncelikler arasında olduğunu kaydetti.

Alkayış, "Pandemi, Rusya- Ukrayna savaşı, piyasalardaki kriz ve ardından yaşadığımız depremin Türkiye'mize maliyeti şu ana kadar 104 milyar dolar. Tasarruf tedbirleri uygulanıyor ama deprem bölgesinde bu tasarruflar uygulanmıyor. Bunların bir maliyeti var. Ekonomik sıkıştırma var. Başta sepetimizin dolduğunu, mutfağımızdaki imkânların arttığını hep beraber göreceğiz. Tüm tedbirler bunun üzerine. Ancak bu kolay bir iş değil. Ciddi bir mücadele gerektiriyor. Çok fonksiyonlu, çok etkisi olan, çok bileşeni olan bir ortam, uluslararası piyasadan kaynaklanan meseleler var, enerji sektörünün maliyetlerinin yükselmesiyle ilgili kısım var. Bir de ülke içerisinde mücadele etmemiz gereken ekonomik krizden bağımsız fırsatçı, bunu kötü niyetle kullanan kimseler var. Hepsiyle ilgili bir yola girdik. İstihdamı artırdıkça, ekonomiyi güçlendirdikçe, önümüzü gördükçe bunu hep beraber yaşayacağız. Yavaş yavaş da bunu görüyoruz" ifadelerini kullandı.

"VATANDAŞIN GÜNDEMİNDE ERKEN SEÇİM YOK"

Sözlerini sürdüren Alkayış, "Vatandaşın gündeminde ekonominin rahatlaması var, Türkiye'nin temel meselelerinin çözümü var. Türkiye artık bir seçim atmosferini kaldıramaz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi zaten erken seçimi ortadan kaldırmak için getirildi. Muhalefet partileri eski sisteme göre konuşuyorlar. Vatandaşın gündeminde de siyasetin gündeminde de erken seçim yok" dedi.

AK Parti Adıyaman Milletvekili Alkayış: Vatandaşın gündeminde erken seçim yok

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Son Dakika Politika AK Parti Adıyaman Milletvekili Alkayış: Vatandaşın gündeminde erken seçim yok - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (20)

  • mustafa sagdic:
    dunya da ekonomik kriz varmis. yemin et ??? dunya da enflasyonu biz den daha yuksek 10 ulke say ? dunya da faizin bizden yuksek oldugu 5 ulke say ? dunya da asgari ucreti bizden dusuk 10 ulke say ? daha da yazarimda size yapismiyor. aizin hic sucunuz yok 43 0 Yanıtla
  • McA !:
    Nasıl gündemimizde yok hemde en erken seçim istiyoruz 39 0 Yanıtla
  • Ahmed Mehmed:
    Erken seçim şart, ekonomi berbat 34 0 Yanıtla
  • Adem GS:
    benim gundemimi sen nerden biliyorsunki? 28 0 Yanıtla
  • Ahmet PEHLİVAN:
    Tasarruf böyleyse israf nasıl olur 27 0 Yanıtla
  • Selcuk null:
    Erken seçim şart 27 0 Yanıtla
  • Abuzer Yavuz:
    zorla kazandınız nasıl erken seçim olsun 21 0 Yanıtla
  • Atatürk çü:
    HALT ETMİŞ. HANİ ! YETER SÖZ MİLLETİNDİ. SÖZ AĞIZDAN ÇIKAR , HALK ERKEN SEÇİM İSTİYOR. AĞIZ KALABALIĞI YAPMAYIN. BU KADAR YÜZSÜZLÜK YETER. 18 0 Yanıtla
  • Remzi Üstbaş:
    tabi size hava hoş ekmek elden su gölden o seçim gelecek sizde paşa paşa gireceksiniz. 16 0 Yanıtla
  • V. A.:
    Kime sordun??? Asıl siz kaybetcekler , dewleti domuzdan farksz kan emici gbi yiyenler hariç herkes istiyor 11 0 Yanıtla
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