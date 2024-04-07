AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış Siyasi Gündemi Değerlendirdi

Politika

AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, İhlas Haber Ajansı (İHA) Adıyaman Bürosuna yaptığı ziyarette siyasi gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Milletvekili Mustafa Alkayış'ın ziyaretinde, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin ardından Adıyaman merkez ve ilçelerinde alınan sonuçların yanı sıra, ülke siyaseti üzerine sohbet edildi. Öncesinde olduğu gibi bundan sonrada halkın yanında olacaklarını ve daha iyisini yapmanın gayretiyle çalışmalarına devam edeceklerini kaydeden Alkayış, "AK Parti kurulduğu günden beri birçok badireler atlattı. Bu badireler ve önüne konulan engellemelere rağmen dik durdu. Bu seçim sürecinde de adaylarımızla halkımızın karşısına çıktık. Ancak istediğimiz sonucu alamadık. Burada seçmenin verdiği mesaj, halkla iç içe daha fazla olmamız, daha fazla gayret göstermemiz ve yapılan hizmetleri daha da ileriye taşımamız gerektiği anlamına geliyor. Kaldığımız yerden yeniden başlayacağız. Eskisinden daha fazla çalışacağız. Seçim sonuçlarının alınmasından sonra Cumhurbaşkanımız zaten genel olarak değerlendirmelerini yaptı. Alının sonuçların analizlerini biz ve partimizin ilgili organları mutlaka yapacaktır. AK Partimiz ülkemizin en tecrübeli siyasi hareketidir. Bu nedenle sonuçları da en iyi şekilde değerlendirecektir. AK Partimizi diğer partilerden ayıran en temel yönü sürekli olarak halkın beklentilerini yol haritası olarak görmesidir. Milletimizin hissiyatına uygun yeni politikalar ve icraatlar mutlaka belirlenecektir. Seçim geride kaldı. Seçmen sözünü söyledi. Şimdi hizmete yönelik çalışmalara yoğunlaşmak gerekiyor. Başta depremin izlerinin silinmesi olmak üzere pek çok alanda vatandaş icraat bekliyor. İl merkezi ve ilçelerinde seçilen tüm belediye başkanlarını, il genel meclis üyelerini ve belediye meclis üyelerini tebrik ediyorum. Ülkemize, kentimize hizmet eden herkes başımızın tacıdır" diye konuştu. - ADIYAMAN