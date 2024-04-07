AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, İhlas Haber Ajansı (İHA) Adıyaman Bürosuna yaptığı ziyarette siyasi gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Milletvekili Mustafa Alkayış'ın ziyaretinde, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin ardından Adıyaman merkez ve ilçelerinde alınan sonuçların yanı sıra, ülke siyaseti üzerine sohbet edildi. Öncesinde olduğu gibi bundan sonrada halkın yanında olacaklarını ve daha iyisini yapmanın gayretiyle çalışmalarına devam edeceklerini kaydeden Alkayış, "AK Parti kurulduğu günden beri birçok badireler atlattı. Bu badireler ve önüne konulan engellemelere rağmen dik durdu. Bu seçim sürecinde de adaylarımızla halkımızın karşısına çıktık. Ancak istediğimiz sonucu alamadık. Burada seçmenin verdiği mesaj, halkla iç içe daha fazla olmamız, daha fazla gayret göstermemiz ve yapılan hizmetleri daha da ileriye taşımamız gerektiği anlamına geliyor. Kaldığımız yerden yeniden başlayacağız. Eskisinden daha fazla çalışacağız. Seçim sonuçlarının alınmasından sonra Cumhurbaşkanımız zaten genel olarak değerlendirmelerini yaptı. Alının sonuçların analizlerini biz ve partimizin ilgili organları mutlaka yapacaktır. AK Partimiz ülkemizin en tecrübeli siyasi hareketidir. Bu nedenle sonuçları da en iyi şekilde değerlendirecektir. AK Partimizi diğer partilerden ayıran en temel yönü sürekli olarak halkın beklentilerini yol haritası olarak görmesidir. Milletimizin hissiyatına uygun yeni politikalar ve icraatlar mutlaka belirlenecektir. Seçim geride kaldı. Seçmen sözünü söyledi. Şimdi hizmete yönelik çalışmalara yoğunlaşmak gerekiyor. Başta depremin izlerinin silinmesi olmak üzere pek çok alanda vatandaş icraat bekliyor. İl merkezi ve ilçelerinde seçilen tüm belediye başkanlarını, il genel meclis üyelerini ve belediye meclis üyelerini tebrik ediyorum. Ülkemize, kentimize hizmet eden herkes başımızın tacıdır" diye konuştu. - ADIYAMAN
Son Dakika › Politika › AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış Siyasi Gündemi Değerlendirdi - Son Dakika
Karabük Valisi Mustafa Yavuz, bayram tatili için şehre gelen ve başka şehirlere giden sürücüleri karşılayarak trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı. Vali Yavuz, sürücülere emniyet kemerini takmalarını ve aşırı hız yapmamalarını istedi. Ayrıca çocuklara meyve suyu, çikolata ve düdük dağıttı. Karabük'te trafik hareketliliğinin yoğun olduğunu belirten Vali Yavuz, emniyet ve jandarma teşkilatının bayram süresince tedbirlerini aldığını ve denetimlerini sürdürdüğünü söyledi. Vali Yavuz, vatandaşlardan trafik kurallarına uymalarını ve güvenli bir şekilde sevdiklerine kavuşmalarını beklediğini ifade etti.
Bayram tatilinin başlamasıyla birlikte İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şehirler arası yollarda sıkı denetimler gerçekleştirdi. İçişleri Bakanlığı talimatı doğrultusunda yapılan denetimlerde, trafik güvenliğine dair bilinçlendirme faaliyetleri de sürdürüldü. Ekipler, havadan trafik denetimleri, hız, emniyet kemeri ve motosiklet denetimlerini sıklaştırdı. Ayrıca, yolcu otobüslerinde seyahat eden yolculara emniyet kemeri kullanımının önemi ile ilgili bilgilendirme faaliyetleri yapıldı. Denetimler bayram tatili boyunca devam edecek.
Ankara'da bağımsız aday olan Lokman Cengiz, seçimlerde 224 oy alınca pusulada isminin küçük harfle yazılması nedeniyle oy kaybettiği iddiasıyla YSK'ya başvuru yaptı. Savcılığa da suç duyurusunda bulunan Cengiz "Karşıma Mansur Yavaş'ın çıkması adil değildir. Ülkem için sonuna kadar mücadele ettim. Ülkemi Amerika'ya karşı korudum ve savundum. Dış güçler tarafından ele geçirilmeye çalışıldım" dedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve partililer, Hatay'da sonuçlar kesinleşmeden mazbatanın AKP'nin adayına verilmesini protesto etmek için YSK önünde toplandı. Yapılan basın açıklamasında, ölü seçmenlerin nasıl oy kullandığının tespit edilmesi ve seçimin iptal edilmesi talep edildi. CHP yetkilileri, çifte standartların çözülmesi ve Hatay halkının iradesinin korunması gerektiğini vurguladı.
Adana'da Kozan Belediye Başkanı seçilen Mustafa Atlı, mazbatasını aldıktan sonra itiraz üzerine başkanlığı düşürülen Nihat Atlı'nın mezarını ziyaret etti ve gözyaşlarına boğuldu.
MHP'den Kozan Belediye Başkanı seçilen Mustafa Atlı, göreve başladı. Atlı, mazbatasını İlçe Seçim Kurulunda düzenlenen törende aldı. Törenin ardından Atlı, hayatını kaybeden kuzeni Nihat Atlı'nın mezarını ziyaret etti ve dua okudu.
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