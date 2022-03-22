AK Parti Afyonkarahisar milletvekili Veysel Eroğlu: "22 kilometrelik mesire alanı yaptık. O dönemde beri Edirne'de taşkın olmadı" - Son Dakika
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AK Parti Afyonkarahisar milletvekili Veysel Eroğlu: "22 kilometrelik mesire alanı yaptık. O dönemde beri Edirne'de taşkın olmadı"

22.03.2022 18:33

- AK Parti Afyonkarahisar milletvekili Veysel Eroğlu: ". Uzunluğu 7 bin 726 metre, genişliği 50-60 metre, derinliği 4.3-6.9 metre. Meriç nehrinin yüzde 30 debisini azaltıyoruz.

- AK Parti Afyonkarahisar milletvekili Veysel Eroğlu:

". Uzunluğu 7 bin 726 metre, genişliği 50-60 metre, derinliği 4.3-6.9 metre. Meriç nehrinin yüzde 30 debisini azaltıyoruz. Mesirelik alan yok. Edirne Kanalı boyunca toplam 22 kilometrelik mesire alanı yaptık. O dönemde beri Edirne'de taşkın olmadı"

ANKARA - AK Parti Afyonkarahisar milletvekili Veysel Eroğlu, "Uzunluğu 7 bin 726 metre, genişliği 50-60 metre, derinliği 4.3-6.9 metre. Meriç nehrinin yüzde 30 debisini azaltıyoruz. Mesirelik alan yok. Edirne Kanalı boyunca toplam 22 kilometrelik mesire alanı yaptık. O dönemde beri Edirne'de taşkın olmadı" dedi.

Eroğlu, Dünya Su Günü'nü ve Kanal Edirne'yi değerlendirdi. Eroğlu, yer altı sularının önemli olduğu vurgusu yaparak, "Türkiye su zengini bir ülke değil. Takriben dünyada ortalama bin mililitre yağış düşerken, Türkiye'de bu 574 milllitre. İç Anadolu, Ege Akdeniz yağışlar nispeten daha az. Su olmazsa hayat olmaz. Su her şeydir. İnsan, tarım için, sanayi için temizlik için bu önemli. İstanbul 1994 yılında nüfusu 6,5 milyonken susuz kalmıştı. Benim Bakanlığım dönemimde şehirlerin 30-40 yıllık ihtiyaçlarını belirlerdik ve projeler hazırladık. Barajlar, göletler, arıtma tesisleri yaptık. Pandemi döneminde kuraklığa rağmen susuzluk çekilmedi. Temiz ve yeterli miktarda temiz su hastalıkları önlüyor. Baraj ve göletlerle 65 milyon dekar araziyi sulama açtık. Ürün çeşitliliği oluyor. DSİ'ye daha çok kaynak ayrılması lazım" ifadelerini kullandı.

Kanal Edirne ile ilgili bilgi veren Eroğlu, Meriç Nehri ile ilgili Süleyman Demirel'e bilgi verdiğini kaydetti. Eroğlu, "Çok önemli bir kanal. 5 tane köprü inşa ettik. Su yandaki kanaldan Meriç'in alt kısmına gidiyor. Uzunluğu 7 bin 726 metre, genişliği 50-60 metre, derinliği 4.3-6.9 metre. Meriç nehrinin yüzde 30 debisini azaltıyoruz. Mesirelik alan yok. Edirne Kanalı boyunca toplam 22 kilometrelik mesire alanı yaptık. O dönemde beri Edirne'de taşkın olmadı. Bu tarihi bir hadise. Projesi yoktu" dedi.

AK Parti Afyonkarahisar milletvekili Veysel Eroğlu: 22 kilometrelik mesire alanı yaptık. O dönemde beri Edirne'de taşkın olmadı
AK Parti Afyonkarahisar milletvekili Veysel Eroğlu: 22 kilometrelik mesire alanı yaptık. O dönemde beri Edirne'de taşkın olmadı
AK Parti Afyonkarahisar milletvekili Veysel Eroğlu: 22 kilometrelik mesire alanı yaptık. O dönemde beri Edirne'de taşkın olmadı

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Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti Afyonkarahisar milletvekili Veysel Eroğlu: '22 kilometrelik mesire alanı yaptık. O dönemde beri Edirne'de taşkın olmadı' - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti Afyonkarahisar milletvekili Veysel Eroğlu: "22 kilometrelik mesire alanı yaptık. O dönemde beri Edirne'de taşkın olmadı" - Son Dakika
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