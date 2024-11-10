AK Parti Alaplı Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi Yapıldı

Politika

AK Parti Alaplı İlçesi Gençlik kolları 7. Olağan Kongresi yoğun katılımla gerçekleşti.

Zonguldak Alaplı ilçesinde gerçekleştirilen Ak Parti Gençlik Kolları 7. Olağan kongresi özellikle gençlerin çoşkulu ve yoğun katılımıyla gerçekleşti. Kongreye Ak Parti Zonguldak il Başkanı Mustafa Çağlayan, Gümeli Belediye Başkanı Aytaç Tosun, AK Parti Zonguldak Gençlik kolları İl Başkanı Feyyaz Öz, Ak Parti Zonguldak kadın Kolları İl Başkanı Tülay Sayılı, AK Parti Alaplı İlçe Başkanı Altan Güngör, sivil toplum kurul uşları üyeleri ve partililer yer aldı.Tek liste ile gidilen seçimde Alihan Temiz başkanlığında ve ilçe gençlik kurulu yönetimi seçimi gerçekleşti.

AK Parti Alaplı Gençlik Kolları Başkanı Alihan Temiz oldu. - ZONGULDAK