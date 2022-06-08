AK Parti Aliağa İlçe Başkanlığı görevine Yaşar Demir getirildi

AK Parti Aliağa İlçe Başkanlığı görevine Yaşar Demir atandı.

AK Parti İzmir İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Demir'e yetki belgesi AK Parti İzmir İl Başkanlığında İl Başkanı Kerem Ali Sürekli'nin de katıldığı törenle verildi.

Açıklamada, şöyle denildi:

"Aliağa İlçe Başkanlığına Yaşar Demir atanmıştır. Bugüne kadar göstermiş olduğu özverili çalışma ve gayretlerinden dolayı Hamdi Erdem'e teşekkür ediyor, yeni görevlendirilen ilçe başkanımıza muvaffakiyetler diliyoruz."