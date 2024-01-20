 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Abdullah Küçükoğlu Kimdir? - Son Dakika
Üye Girişi

AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Abdullah Küçükoğlu Kimdir?

AK Parti, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına Murat Kurum'u aday gösterirken, Avcılar Belediye Başkan Adayı olarak Abdullah Küçükoğlu'nu seçti. Abdullah Küçükoğlu, AK Parti'nin kurucu ilçe yönetim kurulu üyesi olarak siyasete adım atmış ve çeşitli kademelerde görev almıştır. Ayrıca, işyerleri ile tekstil ve kimya sektörlerinde ticaret yapmaktadır.

AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Abdullah Küçükoğlu Kimdir?
20.01.2024 - 15:05,  Güncelleme: 15:09
Abone Ol

Türkiye 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimlere kitlendi, partilerin adayları bir bir açıklanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına Murat Kurum'u aday gösteren AK Parti'de Avcılar Belediye Başkan Adayı ise Abdullah Küçükoğlu oldu.

AK PARTİ AVCILAR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI ABDULLAH KÜÇÜKOĞLU KİMDİR ?

1978 doğumlu, Ankara Çankaya doğumlu olan Abdullah Küçükoğlu, eğitimini Uludağ Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümü'nde tamamlamıştır. 2001 yılında AK Parti'nin kurucu ilçe yönetim kurulu üyesi olarak siyasete adım atan Küçükoğlu, 22 yıldır çeşitli kademelerde görev almıştır. İlçe yönetim kurulu üyeliği, Belediye Meclis Üyeliği, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği, İBB Başkanlık Divanı katip üyeliği, İBB Deprem Doğal Afet Komisyon üyeliği, Türkiye Belediyeler Birliği Meclis Üyeliği, AK Parti İstanbul İl Teşkilat Komisyonu üyeliği, AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu üyeliği gibi görevlerde bulunmuştur. Halen Avcılar ilçe başkanlığı görevine devam etmektedir.

İstanbul ve Bulgaristan'da bulunan işyerleri ile tekstil ve kimya sektörlerinde ticaret yapan Abdullah Küçükoğlu, öğrencilik yıllarından itibaren birçok sivil toplum kuruluşunda başkanlık ve yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulunmuştur.

AK Parti Avcılar İlçe Başkanı olan Küçükoğlu, 2024 seçimlerinde AK Parti tarafından Belediye Başkan adayı gösterilmiştir.

YORUMLAR

İstanbul, AK Parti, Türkiye, Avcılar, Yaşam, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Abdullah Küçükoğlu Kimdir? - Son Dakika


11:23
İstanbul seçimi için sürpriz gelişme! Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum'a iki rakip daha geliyor İstanbul seçimi için sürpriz gelişme! Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum'a iki rakip daha geliyor
10:32
Bülent Ersoy, Zeki Müren'den morgda helallik istediğini söyledi Bülent Ersoy, Zeki Müren'den morgda helallik istediğini söyledi
10:26
Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir
10:12
6 kişilik bir Rus jeti Afganistan'ın kuzeyinde düştü 6 kişilik bir Rus jeti Afganistan'ın kuzeyinde düştü
09:49
İstanbul'da mühendisin ölümüne ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı İstanbul'da mühendisin ölümüne ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
09:38
Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı
08:55
Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı
08:07
Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı

Son Dakika
11:23 İstanbul seçimi için sürpriz gelişme! Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum'a iki rakip daha geliyor
10:32 Bülent Ersoy, Zeki Müren'den morgda helallik istediğini söyledi
10:26 Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir
10:12 6 kişilik bir Rus jeti Afganistan'ın kuzeyinde düştü
09:49 İstanbul'da mühendisin ölümüne ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
09:38 Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı
08:55 Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı
08:07 Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı
03:10 İstanbul-İzmir seferi yapan uçağa lazer tutuldu! Tehlike anları saniye saniye kamerada
02:57 Apartmandaki gürültü kavgasında kan aktı! 4 komşusunu bıçakla yaraladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2024 11:44:26. #1.11#
SON DAKİKA: AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Abdullah Küçükoğlu Kimdir? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement