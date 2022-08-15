Subaşı, İmamoğlu'nu Balıkesir'e davet etti: Hem çok sevdiğiniz tatilinizi yaparsınız, hem de hizmet nasıl yapılıyor öğrenebilirsiniz - Son Dakika
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Subaşı, İmamoğlu'nu Balıkesir'e davet etti: Hem çok sevdiğiniz tatilinizi yaparsınız, hem de hizmet nasıl yapılıyor öğrenebilirsiniz

15.08.2022 11:53
Subaşı, İmamoğlu'nu Balıkesir'e davet etti: Hem çok sevdiğiniz tatilinizi yaparsınız, hem de hizmet nasıl yapılıyor öğrenebilirsiniz

AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu Balıkesir'e davet ederek, "Sayın İmamoğlu geliniz ülkemizin cennet köşesi Balıkesir'imizde çok sevdiğiniz tatilinizi yaparsınız hem de hizmet nasıl yapılıyor bunları bizzat Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin hizmetlerinden öğrenebilirsiniz." ifadelerini kullandı.

AK Partili Subaşı, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, AK Parti'nin, 21 yıl önce büyük coşkuyla kurulduğunu anımsatarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde, vatan-millet sevdalısı, idealist, kararlı, dirayetli kadrolar olarak, zorlu ama onurlu, kutsal bir yola çıktıklarını söyledi.

SAVUNMA SANAYİİNDE ATILAN ADIMLAR HAYALLERİN ÖTESİNDE

Yeni Türkiye'de, milli iradenin üstünde hiçbir vesayetin olamayacağını bütün güç merkezlerine kabul ettirdiklerini kaydeden Subaşı, sanayi alanında yapılan devasa yatırımlarla büyük atılım gerçekleştirdiklerini, savunma sanayinde hayallerin ötesinde atılan eşsiz adımlarla Türkiye'nin büyük bir güç olduğunu dosta düşmana gösterdiklerini vurguladı.

İMAMOĞLU'NA TATİL VE HİZMET GÖNDERMESİ

CHP'li belediye başkanlarına seslenen Subaşı, şöyle konuştu:

"Belediye hizmeti nasıl yapılır, bir belediye modern ve çağdaş yönetim ilkeleri çerçevesinde nasıl yönetilir, anlamak, görmek, bilmek istiyorsanız, buyurun, Balıkesir'imize gelin. Yine buradan, tatil yapmayı çok seven, ismi şezlong, balık ve mavi boncuk siyaseti ile özdeşleşen, İstanbul'un misafir Belediye Başkanı Sayın İmamoğlu'nu da özellikle Balıkesir'e davet ediyorum. Özellikle Edremit bölgesini kendisi çok iyi bilir. Sayın İmamoğlu geliniz, hem turizm merkezi, ülkemizin cennet köşesi Balıkesir'imizde çok sevdiğiniz tatilinizi yaparsınız hem de hizmet nasıl yapılıyor, insanların gönüllerine nasıl dokunuluyor, bir şehir nasıl geleceğe taşınıyor, bunları bizzat Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin hizmetlerinden bakıp, görüp, anlayıp, öğrenebilirsiniz."

YORUMLAR (1)
  • Ali murat Çetinkaya: sen önce kendi ilndeki sorunlarını çöz bu ne şımarıklık bu ukakalık senin hadime imamoğluna dil uzatıp akıl vemek her kes hadini bilecek Cevap Yaz 7 7 Yayından Kaldır
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Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Subaşı, İmamoğlu'nu Balıkesir'e davet etti: Hem çok sevdiğiniz tatilinizi yaparsınız, hem de hizmet nasıl yapılıyor öğrenebilirsiniz - Son Dakika

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