AK Parti Banaz İlçe Başkanlığı tarafından muhtarlarla buluşma etkinliği düzenlendi.
İlçede bir restoranda düzenlenen toplantıya mahalle ve köy muhtarları katıldı.
Toplantıya katılan AK Parti Uşak milletvekili İsmail Güneş, yerel seçim sonuçları değerlendirdi.
Ramazan Bayramını kutlayan Güneş, yeni seçilen muhtarlara görevlerinde başarılar diledi.
Muhtarlarla 5 yıl boyunca beraber çalışacaklarını dile getiren Güneş, "Geçtiğimiz yerel seçimlerde Uşak'ta ve ilçelerimizin çoğunda başarılı olamadık. Vatandaşımızın bu kararının tepki değil uyarı olduğunu biliyoruz. Bizler de bu uyarıyı dikkate alarak daha iyi çalışarak hizmetlerimize devam edeceğiz." dedi.
Toplantıya AK Parti Banaz İlçe Başkanı Murat Erdoğan, İl Genel Meclisi Üyesi Nuri Meral ve ilçe teşkilatı katıldı.
Muhtarlar köylerdeki sıkıntılar ve yapılması gereken hizmetler hakkında milletvekili Güneş'e bilgi aktardı.
Son Dakika › Politika › AK Parti Banaz İlçe Başkanlığı Muhtarlarla Buluştu - Son Dakika
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 19 ilde bölücü terör örgütüne yönelik düzenlenen 'Bozdoğan-25' operasyonunda 49 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Yerlikaya, güvenlik güçlerinin üstün gayretleriyle milletin huzuru, birlik ve beraberliği için mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini belirtti.
İran'ın Şam'daki konsolosluk saldırısına misilleme olarak İsrail'i füzelerle vurması dünyayı tedirgin ederken, Hamas da konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Hamas, İran'ın askeri operasyonunu doğal bir hak olarak değerlendirirken, Siyonist saldırılara karşı kendilerini savunmanın doğal bir hak olduğunu belirtti.
Yusuf Alemdar'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda yeni dönemin ilk meclisi belirlendi. Alemdar, şehrin kalkınması ve milletin refahı için sorumluluğun üstesinden birlikte geleceklerini belirtti.
İran'ın İsrail'e yönelik füze ve İHA saldırısının ardından, Türkiye'de yerel seçim itirazları görüşülmeye devam ederken, İsrail ile ticaretin durdurulması talebiyle eş zamanlı kitlesel eylemler gerçekleştirilecek.
İran'ın yüzlerce füze ile saldırı düzenlediği İsrail'de aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir yine skandal bir çağrıda bulundu. Ben-Gvir, "Şu ana kadar etkileyici bir savunma; şimdi ezici bir saldırıya ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.
İsrail'in Suriye'de İran Konsolosluğu'nu vurmasının ardından Tahran'dan beklenen misilleme geldi. ''Gerçek Vaat'' adını verdiği operasyonu başlatan İran, İsrail'e 300'e yakın füze ve insansız hava aracıyla saldırdı. İsrail güvenlik kaynakları balistik füze ve İHA'ların yüzde 99'unun engellendiğini duyururken saldırılarda bir kız çocuğunun yaralandığı ve bir askeri tesiste hasar meydana geldiği aktarıldı. İran'ın BM yetkilisi ''Saldırının sonuçlandığı varsayılabilir'' açıklamasında bulundu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 19 ilde Bölücü Terör Örgütüne yönelik 'Bozdoğan-25' operasyonlarında 49 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlar sonucunda şüphelilerin terör örgütü propagandası yapmak, üye olmak ve yardım etmek suçlarından dolayı gözaltına alındığı belirtildi.
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