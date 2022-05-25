AK Parti Bartın milletvekili Yılmaz Tunç AK Parti'nin yeni Grup Başkanvekili oldu - Son Dakika
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AK Parti Bartın milletvekili Yılmaz Tunç AK Parti'nin yeni Grup Başkanvekili oldu

25.05.2022 13:55
AK Parti Bartın milletvekili Yılmaz Tunç AK Parti'nin yeni Grup Başkanvekili oldu

AK Parti TBMM Grubu AK Parti yeni Grup Başkanvekilini belirlemek üzere kapalı olarak TBMM'de toplandı.

AK Parti TBMM Grubu AK Parti yeni Grup Başkanvekilini belirlemek üzere kapalı olarak TBMM'de toplandı. Milletvekilleri TBMM Grup Toplantı Salonu'na gelerek oylarını kullandılar. AK Parti Bartın milletvekili Yılmaz Tunç AK Parti'nin yeni Grup Başkanvekili seçildi.

Geçen hafta AK Parti Grup Başkanvekilliği görevinden affını isteyen Denizli milletvekili Cahit Özkan'dan boşalan yer için seçim yapıldı. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Bartın milletvekili Yılmaz Tunç AK Parti'nin yeni Grup Başkanvekili oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti Bartın milletvekili Yılmaz Tunç AK Parti'nin yeni Grup Başkanvekili oldu - Son Dakika
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