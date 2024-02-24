AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Bayram Taşkın, Battalgazi'yi sosyal ve kültürel belediyeciliğin başkenti yapacak - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Bayram Taşkın, Battalgazi'yi sosyal ve kültürel belediyeciliğin başkenti yapacak

AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Bayram Taşkın, Battalgazi\'yi sosyal ve kültürel belediyeciliğin başkenti yapacak

AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Bayram Taşkın, deprem enkazını kaldırırken Battalgazi'yi sosyal ve kültürel belediyeciliğin başkenti haline getireceklerini söyledi. Taşkın, semt pazarını ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti ve bölge halkının desteğini aldıklarını belirtti. Depremde yıkılan mahallelerin ayağa kaldırılmasının öncelikleri olduğunu vurgulayan Taşkın, ayrıca rezerv alanları ilan ederek yerinde dönüşümle vatandaşlara daha konforlu konutlar sağlayacaklarını ifade etti.

24.02.2024 14:51  Güncelleme: 14:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Bayram Taşkın, "Deprem enkazını hep birlikte kaldırırken, bir taraftan da Battalgazi'mizi sosyal ve kültürel belediyeciliğin başkenti haline getireceğiz" dedi.

Fırat Mahallesi'nde beraberinde AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci ile birlikte semt pazarını ziyaret eden AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Bayram Taşkın, pazar esnafı ve vatandaşlarla sohbet etti. Semt pazarı ziyareti sonrası Fırat Mahallesi sakinleri ile bir araya gelen AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Taşkın, bölge halkının daha önceki seçimlerde AK Parti'ye verdiği desteği 31 Mart seçimlerin de devam ettireceğine inandıklarını söyledi.

Rutin belediyecilik hizmetlerinin vatandaşların gözlerine sokmadan kibarca gerçekleştireceklerini ifade ederek önceliklerinin depremde yıkılan mahallelerin ayağa kaldırılması olacağını vurguladı. Çarşı merkezinde devam eden çalışmalar hakkında bilgiler paylaşan Taşkın, çalışmaların bir yıl içerisinde tamamlanacağını söyledi.

Depremlerde büyük ölçekli yıkımların yaşandığı mahalleleri rezerv alanları ilan ederek yerinde dönüşümle vatandaşlara daha konforlu konutlara kavuşma fırsatı sunacaklarını da belirten AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Bayram Taşkın, adil belediyeciliğin bütün unsurlarını Battalgazi'de gerçekleştireceklerini kaydetti.

Muhalefete eleştirilerde de bulunan Taşkın, muhalefetin acılar üzerinde rant devşirme peşinde olduğunu kaydederek, çözüm noktasında makul bir öneri sunulamadığına dikkat çekti. - MALATYA

Kaynak: İHA

Battalgazi, AK Parti, Deprem, Deprem, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Bayram Taşkın, Battalgazi'yi sosyal ve kültürel belediyeciliğin başkenti yapacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2024 19:42:34. #1.12#
SON DAKİKA: AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Bayram Taşkın, Battalgazi'yi sosyal ve kültürel belediyeciliğin başkenti yapacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement