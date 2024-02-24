AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Bayram Taşkın, Battalgazi\'yi sosyal ve kültürel belediyeciliğin başkenti yapacak

Politika

AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Bayram Taşkın, "Deprem enkazını hep birlikte kaldırırken, bir taraftan da Battalgazi'mizi sosyal ve kültürel belediyeciliğin başkenti haline getireceğiz" dedi.

Fırat Mahallesi'nde beraberinde AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci ile birlikte semt pazarını ziyaret eden AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Bayram Taşkın, pazar esnafı ve vatandaşlarla sohbet etti. Semt pazarı ziyareti sonrası Fırat Mahallesi sakinleri ile bir araya gelen AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Taşkın, bölge halkının daha önceki seçimlerde AK Parti'ye verdiği desteği 31 Mart seçimlerin de devam ettireceğine inandıklarını söyledi.

Rutin belediyecilik hizmetlerinin vatandaşların gözlerine sokmadan kibarca gerçekleştireceklerini ifade ederek önceliklerinin depremde yıkılan mahallelerin ayağa kaldırılması olacağını vurguladı. Çarşı merkezinde devam eden çalışmalar hakkında bilgiler paylaşan Taşkın, çalışmaların bir yıl içerisinde tamamlanacağını söyledi.

Depremlerde büyük ölçekli yıkımların yaşandığı mahalleleri rezerv alanları ilan ederek yerinde dönüşümle vatandaşlara daha konforlu konutlara kavuşma fırsatı sunacaklarını da belirten AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Bayram Taşkın, adil belediyeciliğin bütün unsurlarını Battalgazi'de gerçekleştireceklerini kaydetti.

Muhalefete eleştirilerde de bulunan Taşkın, muhalefetin acılar üzerinde rant devşirme peşinde olduğunu kaydederek, çözüm noktasında makul bir öneri sunulamadığına dikkat çekti. - MALATYA