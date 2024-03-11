AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Bayram Taşkın: 'Deprem sonrası 90 bin çadır halkın kullanımına sunuldu' - Son Dakika
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Politika

AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Bayram Taşkın: 'Deprem sonrası 90 bin çadır halkın kullanımına sunuldu'

AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Bayram Taşkın: \'Deprem sonrası 90 bin çadır halkın kullanımına sunuldu\'

AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Bayram Taşkın, 6 Şubat depremleri sonrasında devletin tüm unsurlarıyla sahada olduğunu belirterek, kısa sürede 90 bin çadırın vatandaşların kullanımına sunulduğunu söyledi.

11.03.2024 13:13  Güncelleme: 13:18
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AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Bayram Taşkın, 6 Şubat depremleri sonrasında devletin tüm unsurlarıyla sahada olduğunu belirterek, kısa sürede 90 bin çadırın vatandaşların kullanımına sunulduğunu söyledi.

AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Bayram Taşkın, seçim çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Kent merkezinde semt pazarını ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlara hayırlı alışverişler dileyen AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Bayram Taşkın, Birimşe ve Çevre Köyleri Kalkındırma ve Sosyal Yardımlaşma Derneği'nin açılışına katıldıktan sonra Orduzu Mahalle sakinleri ile bir araya geldi. Orduzu Mahalle sakinlerinin Cumhur İttifakı'nda büyük destek veren bölgelerden biri olduğuna dikkat çeken AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Bayram Taşkın, 31 Mart seçimlerinde bu desteğin daha da yukarılara seyretmesini beklediklerini ifade etti.

"Dedikodulara mahal vermeyelim"

6 Şubat depremleri sonrasında devletin tüm unsurlarıyla sahada olduğunu belirten AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Bayram Taşkın, "31 Mart akabinde iş başı yaptığımızda ilk işimiz depremin ağır izlerini silmek enkazı ayağa kaldırmak olacaktır. Çok şükür o zor günlerde tek bir vatandaşımız açlık ve susuzluktan hayatını kaybetmedi. Birileri devlet nerede derken, devlet kısa sürede 90 bin çadır ile 40 bin konteyneri vatandaşların hizmetine sunarak günübirlik ise 400 bin vatandaşımıza AŞ sağladı. Devletimiz, bugün toplamda 127 bin konteynerde yaşayan vatandaşlarımıza her türlü desteğini de sürdürmektedir" dedi

"Hizmet çıtasını yükselteceğiz"

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'in önemli hizmetler yaptığını kaydeden AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Bayram Taşkın 31 Mart sonrasında bayrağı teslim aldıklarında hizmet çıtasını yükselteceklerini belirterek, adaletli ayrım yapmadan hizmet edeceklerini ifade etti. - MALATYA

Kaynak: İHA

AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Bayram Taşkın: 'Deprem sonrası 90 bin çadır halkın kullanımına sunuldu' - Son Dakika

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