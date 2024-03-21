Politika

Selçuklu Mahallesi'nde konteyner kent ziyaretinde bulunan AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Bayram Taşkın, her zaman halkın içerisinde bulunacaklarını ifade ederek bu zor günleri hep birlikte atlatacaklarını söyledi.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerine sayılı günler saha çalışmalarına hız veren AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Bayram Taşkın, Selçuklu Mahallesi'nde konteyner kent ziyaretinde bulundu.

Ziyaretlerde vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyerek hayırlı ramazanlar dileyen AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Bayram Taşkın, konteyner kentlerde tek bir vatandaş kalmayana kadar çalışmaların süreceğini söyledi.

Depremlerin ardından yapımına başlanan toplamda 26 bin konuttan tamamlanan 8 bin 500'ünün çekilen kuralarla hak sahiplerine teslim edildiğini aktaran Taşkın, geriye kalan konutlarda ise çalışmaların hızla sürdüğünü söyledi.

Malatya'daki çalışmaların bütüncül bir şekilde yürütüldüğünü kaydeden Taşkın, seçimler sonrası da vatandaşlarla iç içe olmayı sürdüreceklerini belirterek bu zor günleri hep birlikte atlatacaklarını belirtti. - MALATYA