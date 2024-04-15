AK Parti Belediye Meclis Üyeleri, Siirt Belediye Başkanı Sofya Alağaş'a Hayırlı Olsun Ziyaretinde Bulundu - Son Dakika
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Politika

AK Parti Belediye Meclis Üyeleri, Siirt Belediye Başkanı Sofya Alağaş'a Hayırlı Olsun Ziyaretinde Bulundu

AK Parti Belediye Meclis Üyeleri, Siirt Belediye Başkanı Sofya Alağaş\'a Hayırlı Olsun Ziyaretinde Bulundu

AK Parti Belediye Meclis Üyeleri, 31 Mart mahalli idareler seçimlerinde Siirt Belediye Başkanı seçilen Sofya Alağaş'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette, Belediye Başkanı Alağaş'a hayırlı olsun temennisinde bulunuldu ve yeni görevinde başarılar dildi.

15.04.2024 16:36  Güncelleme: 16:38
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AK Parti Belediye Meclis Üyeleri, 31 Mart mahalli idareler seçimlerinde Siirt Belediye Başkanı seçilen Sofya Alağaş'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Sohbet havasında gerçekleşen ziyarette Ak Parti Belediye Meclis Üyeleri, Belediye Başkanı Alağaş'a hayırlı olsun temennisinde bulunarak yeni görevinde başarılar diledi. Ak Parti Belediye Meclis Üyelerine nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Belediye Başkanı; Alağaş, "İnanıyoruz ki tüm meclis üyelerimizle birlikte Siirt'imiz için güzel kararlara imza atacağız" dedi. - SİİRT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika AK Parti Belediye Meclis Üyeleri, Siirt Belediye Başkanı Sofya Alağaş'a Hayırlı Olsun Ziyaretinde Bulundu - Son Dakika

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