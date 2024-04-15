AK Parti Belediye Meclis Üyeleri, Siirt Belediye Başkanı Sofya Alağaş\'a Hayırlı Olsun Ziyaretinde Bulundu

AK Parti Belediye Meclis Üyeleri, 31 Mart mahalli idareler seçimlerinde Siirt Belediye Başkanı seçilen Sofya Alağaş'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Sohbet havasında gerçekleşen ziyarette Ak Parti Belediye Meclis Üyeleri, Belediye Başkanı Alağaş'a hayırlı olsun temennisinde bulunarak yeni görevinde başarılar diledi. Ak Parti Belediye Meclis Üyelerine nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Belediye Başkanı; Alağaş, "İnanıyoruz ki tüm meclis üyelerimizle birlikte Siirt'imiz için güzel kararlara imza atacağız" dedi. - SİİRT
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Gürcistan parlamentosunda Hukuk Komitesi'nde yapılan 'Yabancı Etkinin Şeffaflığı' yasa tasarısının müzakeresi sırasında muhalefet partisi milletvekili Aleko Elisaşvili, yasayı savunan Gürcü Hayali Partisi'nin lideri Mamuka Mdinaradze'ye yumrukla saldırdı. Olayın ardından iktidar ve muhalefet milletvekilleri arasında kavga çıktı. Yasa tasarısına karşı çıkan sivil toplum kuruluşları da parlamento önünde miting düzenleyeceklerini açıkladı.
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