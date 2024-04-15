AK Parti Belediye Meclis Üyeleri, Siirt Belediye Başkanı Sofya Alağaş\'a Hayırlı Olsun Ziyaretinde Bulundu

Politika

AK Parti Belediye Meclis Üyeleri, 31 Mart mahalli idareler seçimlerinde Siirt Belediye Başkanı seçilen Sofya Alağaş'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Sohbet havasında gerçekleşen ziyarette Ak Parti Belediye Meclis Üyeleri, Belediye Başkanı Alağaş'a hayırlı olsun temennisinde bulunarak yeni görevinde başarılar diledi. Ak Parti Belediye Meclis Üyelerine nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Belediye Başkanı; Alağaş, "İnanıyoruz ki tüm meclis üyelerimizle birlikte Siirt'imiz için güzel kararlara imza atacağız" dedi. - SİİRT