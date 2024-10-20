Politika

AK Parti Beyağaç İlçe Başkanlığına Habib Çokal seçildi.

Beyağaç Belediyesi Mehmet Yüksel Toplantı Salonu'nda düzenlenen kongreye, AK Parti Denizli milletvekilleri Cahit Özkan ve Nülgün Ök'ün yanı sıra il başkanı Yücel Güngör katıldı.

Tek adayın yer aldığı kongrede Çokal ilçe başkanlığına seçildi.

Çokal, kendisini göreve layık görenlere ve desteklerini esirgemeyenlere teşekkür ettiğini söyledi.