AK Parti Beylikova İlçe Teşkilatı Gelecek Dönem İçin Değerlendirme Toplantısı Düzenledi

Eskişehir'de bir araya gelen AK Parti Beylikova İlçe Teşkilatı, gelecek dönemle ilgili değerlendirmede bulundu.

AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak, Beylikova İlçe Başkanı Hasan Özılgın, önceki dönem Belediye Başkanı Özkan Alp ve parti ilçe teşkilatı bir araya geldi. Hep birlikte teşkilat çalışmalarını istişare eden partililer, gelecek döneme ilişkin yol haritalarını değerlendirdi. Konuyla ilgili sosyal medya paylaşımı yapan Başkan Albayrak, "Beylikova için durmak yok, yola devam" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR