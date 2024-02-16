AK Parti'nin Bilecik Belediye Başkan adayı Mustafa Yaman, hayata geçirmeyi planladığı projelerden bazılarını açıkladı.
Bayırköy belde Belediye Başkanı ve Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı da olan Yaman, yazılı açıklamasında, kentteki önemli sorunlardan birinin spor alanındaki tesisleşme olduğunu belirtti.
Bayırköyspor'un küçük bütçelerle TFF 3. Lig'in kapısından döndüğünü, 1969 Bilecik Spor Kulübünü, Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Bayırköyspor'un isim hakkını devrederek üst lige taşıdıklarını hatırlatan Yaman, şunları kaydetti:
"Bizler, sporun içinden gelen bir başkan olarak öncelikle 1969 Bilecik Spor Kulübü'nü kimseye muhtaç kalmadan yatacağı, yemek yiyeceği ve antrenman yapacağı güzel bir tesise kavuşmasını sağlayacağız. Daha sonraki hedefimiz bu takımı TFF 3. Lig'e taşımak. Ardından can dostlarımıza yönelik bir projemiz var. Bilecik'e 'Minik Dostlar Parkı'nı kazandırarak, hayvanseverlerin bir araya gelmesini ve can dostlarımızın sosyalleşmesi ile fiziksel aktivitelerini gerçekleştirmesini sağlayacağız. Gençlerimizi de unutmadık, Bilecik'e, 'Gençlik Kompleksi' adı altında kaykay ve paten pisti ile bisiklet ve akrobasi parkuru kuracağız. Gençlerimiz, artık Cumhuriyet Meydanı'nda tehlikeli biçimde kaykay ve paten yapmayacak. Son olarak Soğuksu Parkı'nı tekrar faaliyete geçirerek, eski, güzel ortamını yeniden yaratacağız."
Son Dakika › Politika › AK Parti'nin Bilecik Belediye Başkan adayı Mustafa Yaman projelerini açıkladı - Son Dakika
Belediye ve İl Özel İdare Mimarları Mühendisleri Derneği, 696 sayılı KHK ile getirilen belediye şirket işçiliğine karşı eşit işe eşit ücret ve norm kadro talebi için hükümete çağrıda bulundu.
Şarkıcı İrem Derici, bir konserde Gökhan Fırat'a yakınlaşan bir kadını görünce uyarıda bulundu. Derici, 'Kırmızılı kadın benim manitaya çok yaklaşmazsan iyi olur. Gökhan'a sinek bile değdiğinde sinirim bozuluyor' dedi.
Ocak ayında Türkiye genelinde konut satışları, geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 17.8 geriledi. İstanbul toplam satışlardan aldığı yüzde 16.7 payla ilk sırada yer aldı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye'de mutlu olduğunu beyan edenlerin oranı geçen yıl yüzde 52,7'ye yükseldi. Mutlu olduğunu belirten erkeklerin oranı artarken, evli bireylerin daha mutlu olduğu tespit edildi. Hayat pahalılığı ise ülkedeki en büyük sorun olarak görüldü.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Operasyonların teröristler etkisiz hale getirilene kadar devam edeceği belirtildi.
İstanbul Barosu, Erzincan'daki maden faciasının ardından maden şirketi Anagold Madencilik ve Cumhur İttifakı İstanbul Adayı Murat Kurum hakkında suç duyurusunda bulundu. Şikayette, faciada sorumluluğu tespit edilecek diğer kişiler de yer aldı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından düzenlenen Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, cari yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 42.96'ya yükseldi. Yıl sonu büyüme beklentisi ise yüzde 3.4'ten yüzde 3.2'ye geriledi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Suudi Arabistan'ın iddialı turizm hedeflerinin gerçekleştirilmesi için Türkiye'nin yardımcı olabileceğini belirterek, ''Oradaki tesislerin yapılmasına ve işletmesine katkıda bulunabiliriz. Oraya tur operatörlerimiz ile turist götürmeye de katkıda bulunabiliriz.'' dedi.
Sizin düşünceleriniz neler ?