AK Parti Bilecik İl Başkanı Bozüyük\'te Kurum Ziyareti Gerçekleştirdi

Politika

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım ve beraberindekiler, Bozüyük'te kurumlarına ziyarette bulundu.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, AK Parti Bozüyük İlçe Başkanı Ersin Çam, Dodurga Belediye Başkanı Selim Tuna ve teşkilat üyeleri ile birlikte Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Çetinkaya, İlçe Müftüsü Muammer Ölmez, İlçe Özel İdare Müdürü Nazmi Kuru ve Tapu Dairesi Müdürü Ali Fuat Altun'a ziyaret gerçekleştirdi. İl Başkanı Yıldırım, Bilecik'in en büyük ilçesi Bozüyük'te kurum ve kuruluşlara ziyaret yaptıklarını anlatarak, "Bozüyük ilçemizde başta Kaymakamımız Adem Öztürk beyi ziyaret etti. Kendileriyle Bozüyük hakkında fikir alışverişi yapmamızın ardından kurum müdürlerimizle bir araya geldik. Hepsine nazik misafirperverliklerinden dolayı tek tek teşekkür ederim" dedi. - BİLECİK