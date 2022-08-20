AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, İl Koordinatörü Necati Karagöz ile birlikte AK Parti İl Kadın Kolları Yönetim Kurulu toplantısına katıldı. Toplantıya Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin 'in yanı sıra AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı ve kadın kolları yönetim kurulu üyeleri tam kadroyla katıldı. 2023 seçimlerinin hedef alındığı toplantıda "Vatandaşlarımızla aramızdaki güçlü bağımız sayesinde girdiğimiz her mücadelede alnımızın akıyla çıkıyoruz. Bu bağı kurmada özellikle en büyük gücümüz kadın kollarımızdır. 2023'e giden yolda AK Kadınlarımıza güveniyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Necati Karagöz, AK Parti, Bilecik, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › İl Başkanı Yıldırım, '2023'e giden yolda AK Kadınlarımıza güveniyoruz' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.