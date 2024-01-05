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AK Parti Bulancak İlçe Başkanı Seçim Hazırlıklarını Sürdürüyor - Son Dakika
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AK Parti Bulancak İlçe Başkanı Seçim Hazırlıklarını Sürdürüyor

AK Parti Bulancak İlçe Başkanı Necati Yıldırım, 31 Mart 2024'te yapılacak mahalli idareler seçimi için çalışmalara devam ettiklerini belirtti. Yıldırım, Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanlığına Mikdat Aydın'ın getirildiğini açıkladı. Bulancak'ta 20 yıldır devam eden AK Parti belediyeciliğini daha ileriye taşımak için çalışmaların sürdürüleceğini vurgulayan Yıldırım, seçim propagandasına sahada etkin bir şekilde başlamak istediklerini ifade etti.

AK Parti Bulancak İlçe Başkanı Seçim Hazırlıklarını Sürdürüyor
05.01.2024 - 13:18,  Güncelleme: 13:20
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AK Parti Bulancak İlçe Başkanı Necati Yıldırım, 31 Mart 2024'te yapılacak mahalli idareler seçimi için çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

Yıldırım, gazetecilere, oluşturdukları Seçim Koordinasyon Merkezinin Başkanlığına Mikdat Aydın'ın getirildiğini belirtti.

Seçim hazırlıklarını sürdürdüklerine dikkati çeken Yıldırım, şunları kaydetti:

"Genel merkezimiz tarafından Bulancak adayımız açıklandığı ilk andan itibaren çalışmalarımıza hız vererek sahada etkin bir şekilde seçim propagandasına başlamak istiyoruz. Bulancak'ta yaklaşık 20 yıldır devam eden AK Parti belediyeciliğini daha yukarıya taşımak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Kaynak: AA
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