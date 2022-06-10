Ak Parti Bursa'da Teşkilat Akademisi'nde ders zili yeniden çalıyor - Son Dakika
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Ak Parti Bursa'da Teşkilat Akademisi'nde ders zili yeniden çalıyor

10.06.2022 11:26
Ak Parti Bursa'da Teşkilat Akademisi'nde ders zili yeniden çalıyor

AK Parti Bursa Teşkilatları, teşkilat içi eğitim programlarını sürdürüyor.

AK Parti Bursa Teşkilatları, teşkilat içi eğitim programlarını sürdürüyor. AK Parti Genel Merkez AR-GE ve Eğitim Başkanlığı ile AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlıklarının ortaklaşa olarak gerçekleştirdiği Teşkilat Akademisi organizasyonuyla 81 ille eş zamanlı olarak AK Parti Bursa il, ilçe yönetimleri, mahalle yönetimleri ve sandık temsilcilerine yönelik eğitimler gerçekleştiriliyor.

Teşkilat Akademisi'nin Bursa ayağında 12 Haziran 2022 Pazar Günü Merinos AKKM Osmangazi Salonu'nda AK Parti Bursa Mahalle Yönetimlerinin teşkilat içi eğitimleri düzenlenecek. Konu hakkında açıklamalarda bulunan AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Teşkilat Akademisi'nin amacının, motivasyonu, inancı, özgüveni ve aidiyeti yüksek teşkilat mensupları yetiştirmek ve teşkilat mensuplarının yetenek ve kapasitelerini daha da arttırmak olduğunu belirtti. AK Parti Teşkilatlarının kurumsallaşması ve ortak dil birliğinin güçlendirilmesi; bilgi ve iletişim teknolojilerini yoğunlukla ve doğru bir şekilde kullanılabilmesinin amaçlandığı Teşkilat Akademisi'nin kurumsal stratejilere ve karar destek mekanizmalarına katkı vermesi amacıyla düzenlendiğini ifade eden Başkan Gürkan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, AR-GE ve Eğitim Başkanı Mustafa Şen'in başkanlığında yürütüle Teşkilat Akademisi'nin 7 bölge ve 81 ilde uygulandığını anlattı.

Teşkilat Akademisi'nin eğitim içeriğinin teşkilat mensuplarının katılımıyla düzenlenen eğitim ihtiyaç analizine göre belirlendiğini belirten Başkan Davut Gürkan, AK Parti Genel Merkez AR-GE ve Eğitim Başkan Yardımcısı Veli Tolu ve AK Parti Bursa AR-GE ve Eğitim Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleşecek programa Bursa'da 17 ilçeden 4052 mahalle teşkilat yöneticisinin katılacağını belirtti. Gürkan, Dört ayrı başlıkta gerçekleşecek eğitim programına İstanbul Milletvekili, önceki dönem Teşkilat Başkanı Mustafa Ataş, Genel Merkez Çevre Şehir Kültür Başkan Yardımcısı Seda Gören Bölük, Gazeteci Yazar İdris Kardaş, Şair ve TV programcısı Serdar Tuncer, Yazar, Eğitimci, Hitabet ve İletişim Danışmanı Muhammet Alpkent'in konuşmacı olacağını söyledi. - BURSA

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Kaynak: İHA

AK Parti, Bursa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Ak Parti Bursa'da Teşkilat Akademisi'nde ders zili yeniden çalıyor - Son Dakika

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