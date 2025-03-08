AK Parti Bursa İl Başkanlığı'ndan 8 Mart Dünya Kadınlar günü açıklaması - Son Dakika
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Politika

AK Parti Bursa İl Başkanlığı'ndan 8 Mart Dünya Kadınlar günü açıklaması

AK Parti Bursa İl Başkanlığı\'ndan 8 Mart Dünya Kadınlar günü açıklaması

AK Parti Bursa İl Başkanlığı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde basın açıklaması gerçekleştirdi.

08.03.2025 16:41
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AK Parti Bursa İl Başkanlığı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde basın açıklaması gerçekleştirdi.

AK Parti Bursa İl Kadın Kolları Başkanlığı tarafından, Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı'nın "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" nedeniyle 81 ilde gerçekleştireceği etkinlik çerçevesinde bir basın açıklaması yapıldı.

AK Parti Bursa Kadın Kolları Başkanı İmren Çavuşoğlu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü özelinde yaptığı açıklamada, "Bugün emek veren, alın teri döken, üreten tüm kadınların günü. 8 Mart kadınların ekonomik, politik ve sosyal hayatta eşit haklara sahip olabilme mücadelelerinin bir sembolü. Öncelikle kadınların bu anlamlı gününü kutluyor, emekleri, fedakarlıkları ve mücadeleleri için her birine şükranlarımı sunuyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Bizim gönül ve fikir dünyamızda kadın ve erkek, Allah'ın kulu olmakla da vatandaş olmakla da eşittir, biri diğerinden üstün değildir. Üstünlük gayrettedir, üretkenliktedir, ilimdedir, ahlaktadır, merhamettedir, erdemli olmaktadır" der. Bu anlayışla, AK Parti olarak bizler kadınların bireysel özgürlükleri ve sosyal hayattaki varlıkları için gösterdikleri çabayı, bir lütuf değil, bir 'hak mücadelesi' olarak görüyoruz. Kadın ve erkeğin bir bütünün iki eşit yarısı olduğuna ve Türkiye Yüzyılında adalet içinde birlikte bir toplum inşa edeceğimize inanıyoruz" dedi.

"Kadınlar haklarını uzun yıllar kullanamadılar"

Cumhuriyetle birlikte kadınlara tanınan hakları tam olarak uzun yıllar kullanılamadığına dikkat çeken Çavuşoğlu, "Cumhuriyetle birlikte Türk kadını birçok ülkeden önce seçme ve seçilme hakkına sahip oldu. Ancak bu haklarını tam olarak uzun yıllar kullanamadılar. 2013 yılında kamusal alanda kılık kıyafet özgürlüğünün getirilmesi ile kadınlar arasındaki ayrımcılığı tamamen ortadan kaldırdık. 7 Haziran 2015 tarihinde kadınlar seçme ve seçilme hakkını tam olarak kullanmaya başladı. 1935 yılında yüzde 4.1 olan parlamentodaki kadın oranımız 2002 yılına kadar hiç aşılamamıştı. Bu oran 23 yıldır peyderpey artarak bugün yüzde 20'ye ulaştı. Yasakların tarihe gömülmesi, 81 ilde açtığımız üniversiteler ile bugün üniversiteye devam eden kız öğrenci sayısında büyük bir artış yaşandı. Kız öğrencilerin üniversitede okullaşma oranı iktidara geldiğimiz 2002 yılından bugüne hızla yükselerek yüzde 52'lere ulaştı. Bugün kadınlar siyasetten ekonomiye akademiden sanata kadar her alanda önemli görevler üstleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı duruşu ile AK Parti hükümetlerimiz kadına karşı şiddet, eğitim, siyasi temsil, ekonomik eşitsizlik gibi pek çok konuda öncü adım atmıştır. Bugün kadınlar sadece evde değil iş hayatında, siyasette sivil toplumda ve sahada aktif olarak yer alıyor" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika AK Parti Bursa İl Başkanlığı'ndan 8 Mart Dünya Kadınlar günü açıklaması - Son Dakika

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