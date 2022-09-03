Ak Parti, ihtiyaç sahibi çocukları sevindirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Ak Parti, ihtiyaç sahibi çocukları sevindirdi

03.09.2022 09:01
Ak Parti, ihtiyaç sahibi çocukları sevindirdi

AK Parti Çorlu İlçe Başkanlığı, okulların açılmasına az bir süre kala daha önceden tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına çanta ve kırtasiye malzemesi yardımında bulundu.

AK Parti Çorlu İlçe Başkanlığı, okulların açılmasına az bir süre kala daha önceden tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına çanta ve kırtasiye malzemesi yardımında bulundu.

2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılının açılmasına az bir süre kala AK Parti Çorlu İlçe Başkanlığı, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının yüzünü güldürdü. Daha önceden tespit edilen ailelerin çocuklarına çanta ve kırtasiye malzemesi yardımında bulunan AK Parti Çorlu İlçe Başkanı Mustafa Keskin, "İlçemiz genelinde yaptığımız çalışmalar neticesinde tespit ettiğimiz ihtiyaç sahibi ailelerimizin çocukları için yönetim kurulu üyelerimiz ile istişare ederek neler yapabileceğimizi masaya yatırdık. Okulların açılmasına az bir süre kala artan okul malzemeleri fiyatları için ailelerimizin yükünü az da olsa hafifletmek istedik. Bizler de anlaşma yaptığımız bir firma ile geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza çanta ve kırtasiye malzemesi temin ettik. Özellikle de bunu birinci sınıfa başlayacak olan çocuklarımızdan başlattık. İlerleyen günlerde de bu yardımlarımızı arttırmayı hedefliyoruz. Destek ve katkılarından dolayı başta yönetim kurulu üyelerimiz olmak üzere tüm bağışçılarımıza şükranlarımı sunuyorum. AK Parti Çorlu İlçe Başkanlığı olarak geleceğimiz olan yavrularımıza yeni eğitim ve öğretim yılında başarılar diliyoruz" dedi. - TEKİRDAĞ

YORUMLAR
500
Eskişehir'de AK Parti'li kadınlar ilçe ziyaretlerini sürdürüyor Eskişehir'de AK Parti'li kadınlar ilçe ziyaretlerini sürdürüyor AK Parti: İzmirli artık hizmet görmek istiyor AK Parti: İzmirli artık hizmet görmek istiyor
Kaynak: İHA

Mustafa Keskin, AK Parti, Hisarcık, Çorlu, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Ak Parti, ihtiyaç sahibi çocukları sevindirdi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
08:51 MHP lideri Bahçeli: Milletimizin şikayet ve yakınmasına rağmen festival düzenlenemez
08:46 84 yaşındaki ünlü tiyatrocu Genco Erkal sahnede rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı
08:31 Kanarya, Kadıköy'de moral peşinde! İşte Fenerbahçe-Kayserispor maçının muhtemel 11'leri...
07:40 Muğla'nın Datça ilçesinde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
04:17 Kadıköy'de yapılan denetimde trafik cezası yiyen bir grup, aracın önüne geçip hatıra pozu verdi
01:30 Kapıkule'yi sel vurdu! Vatandaşlar araçların üzerinde mahsur kalırken, yurt dışına çıkışlar da durduruldu
00:46 Resmi Gazete'de açıklandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Rekabet Kurulu'na 3 yeni isim getirildi.
00:45 Son seçim anketinden dikkat çeken sonuçlar! İttifaklar arası makas daralıyor
00:18 Sağlık Bakanlığı, haftalık koronavirüs tablosunu yayınladı: 80 bin 20 kişinin testi pozitif çıktı, 231 kişi hayatını kaybetti
00:08 Araç sahiplerine güzel haber! Akaryakıta çifte indirim geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2022 09:01:36. #1.11#
SON DAKİKA: Ak Parti, ihtiyaç sahibi çocukları sevindirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement