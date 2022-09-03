Ak Parti, ihtiyaç sahibi çocukları sevindirdi

AK Parti Çorlu İlçe Başkanlığı, okulların açılmasına az bir süre kala daha önceden tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına çanta ve kırtasiye malzemesi yardımında bulundu.

2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılının açılmasına az bir süre kala AK Parti Çorlu İlçe Başkanlığı, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının yüzünü güldürdü. Daha önceden tespit edilen ailelerin çocuklarına çanta ve kırtasiye malzemesi yardımında bulunan AK Parti Çorlu İlçe Başkanı Mustafa Keskin, "İlçemiz genelinde yaptığımız çalışmalar neticesinde tespit ettiğimiz ihtiyaç sahibi ailelerimizin çocukları için yönetim kurulu üyelerimiz ile istişare ederek neler yapabileceğimizi masaya yatırdık. Okulların açılmasına az bir süre kala artan okul malzemeleri fiyatları için ailelerimizin yükünü az da olsa hafifletmek istedik. Bizler de anlaşma yaptığımız bir firma ile geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza çanta ve kırtasiye malzemesi temin ettik. Özellikle de bunu birinci sınıfa başlayacak olan çocuklarımızdan başlattık. İlerleyen günlerde de bu yardımlarımızı arttırmayı hedefliyoruz. Destek ve katkılarından dolayı başta yönetim kurulu üyelerimiz olmak üzere tüm bağışçılarımıza şükranlarımı sunuyorum. AK Parti Çorlu İlçe Başkanlığı olarak geleceğimiz olan yavrularımıza yeni eğitim ve öğretim yılında başarılar diliyoruz" dedi. - TEKİRDAĞ