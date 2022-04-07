AK Parti Çorlu İlçe Teşkilatı'ndan gönül sofrası - Son Dakika
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AK Parti Çorlu İlçe Teşkilatı'ndan gönül sofrası

07.04.2022 15:42
AK Parti Çorlu İlçe Teşkilatı'ndan gönül sofrası

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Çorlu İlçe Teşkilatı tarafından Ramazan ayı dolayısıyla vatandaşların iştirakiyle iftar sofrası kuruldu.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Çorlu İlçe Teşkilatı tarafından Ramazan ayı dolayısıyla vatandaşların iştirakiyle iftar sofrası kuruldu.

AK Parti Çorlu İlçe Başkanı Mustafa Keskin ev sahipliğinde düzenlenen ve Gönül Sofraları adı verilen toplu iftar programına Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, birim müdürleri ve parti yöneticileri ile Çorlulu vatandaşlar katıldılar.

Nusratiye Mahallesi'nde yer alan kapalı pazaryerinde düzenlenen programla ilgili olarak bilgiler veren AK Parti Çorlu İlçe Başkanı Mustafa Keskin, "AK Parti Çorlu İlçe Başkanlığı olarak Gönül Sofraları toplu iftar programlarımıza Perşembe Pazarı'nda başladık. Ramazan-ı Şerif'in ilk toplu iftarında Ramazan'ın bereketini kıymetli hemşehrilerimizle paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu hayra vesile olan, maddi ve manevi destekleriyle yanımızda olan tüm gönül dostlarımıza ve teşkilat mensuplarımıza şükranlarımı sunuyorum. Allah, tuttuğumuz oruçları kabul ve makbul eylesin. 13 Nisan 2022 tarihinde Kapalı Salı Pazarında bir başka iftar programı düzenleyeceğiz" dedi. - TEKİRDAĞ

AK Parti Çorlu İlçe Teşkilatı'ndan gönül sofrası
AK Parti Çorlu İlçe Teşkilatı'ndan gönül sofrası

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Hisarcık, AK Parti, Ramazan, Çorlu, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti Çorlu İlçe Teşkilatı'ndan gönül sofrası - Son Dakika


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