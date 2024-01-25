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AK Parti Çubuk Belediye Başkan adayı Baki Demirbaş coşkuyla karşılandı - Son Dakika
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AK Parti Çubuk Belediye Başkan adayı Baki Demirbaş coşkuyla karşılandı

AK Parti Çubuk Belediye Başkan adayı Baki Demirbaş, ilçede coşkuyla karşılandı. Ankara'da düzenlenen Cumhur İttifakı'nın Aday Tanıtım Toplantısı'nda adaylığı açıklanan Demirbaş'ı, partililer ve vatandaşlar davul zurna eşliğinde karşıladı. Demirbaş, seçimler için gece gündüz çalışacaklarını ve yüzde 80 oy alarak Ankara'da birinci olacaklarını belirtti.

AK Parti Çubuk Belediye Başkan adayı Baki Demirbaş coşkuyla karşılandı
25.01.2024 - 10:09,  Güncelleme: 10:09
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AK Parti Çubuk Belediye Başkan adaylığı açıklanan mevcut Başkan Baki Demirbaş, ilçede coşkuyla karşılandı.

Ankara'da düzenlenen Cumhur İttifakı'nın Aday Tanıtım Toplantısı'nda 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Çubuk Belediye Başkanlığına adaylığı açıklanan Demirbaş'ı, partililer ve vatandaşlar davul zurna eşliğinde karşıladı.

Demirbaş, AK Parti İlçe Başkanlığı önünde yaptığı konuşmada, seçimler için gece gündüz durmadan çalışacaklarını, yüzde 80 oy alarak Ankara'da bir numara olacaklarını söyledi.

Demirbaş, 2019'da seçim sürecine "gönül belediyeciliği" diyerek başladıklarını belirterek, "Hamdolsun geçen beş yıl içerisinde 84 mahallemizdeki tüm vatandaşlarımıza, esnafımızdan çiftçimize, kadınından erkeğine, gencinden çocuğuna, yaşlısından engellisine tüm kardeşlerimizle bir gönül bağı kurduk." dedi.

Teşkilatla birlikte ilçeye güzel hizmetler kazandırdıklarını anlatan Demirbaş, "Sizlerin duasıyla, desteğiyle inşallah 31 Mart seçimlerinde yeniden AK Parti ve Cumhur İttifakı'nı burada en yüksek oyla Ankara'da birinci yapacağız. Çok kıymetli belediye başkanımız, değerli büyüğümüz Turgut Altınok başkanımızla Ankara'yı yeniden alacağız inşallah. Hizmet ve eser siyasetiyle Ankara'yı buluşturacağız." diye konuştu.

AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Kılıç ise "Genel Merkezimiz, il başkanlığımız tercihini istikrardan yana, Baki Demirbaş'tan yana kullandı. Evet Çubuk'ta kazanıyoruz, kazanacağız da ama bir önemli konu daha var o da Büyükşehir Belediyesi. Büyükşehir Belediyesini de kazanmamız lazım." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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