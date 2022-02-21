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AK Parti'de çalmadık kapı bırakılmayacak - Son Dakika

AK Parti'de çalmadık kapı bırakılmayacak

21.02.2022 12:25
AK Parti'de çalmadık kapı bırakılmayacak

AK Parti'de 2023 seçimi için çalmadık kapı bırakılmama prensibiyle özellikle ilçe programlarına ağırlık veriliyor.

AK Parti'de 2023 seçimi için çalmadık kapı bırakılmama prensibiyle özellikle ilçe programlarına ağırlık veriliyor.

AK Parti Malatya İl Teşkilat Başkanı Ekrem Dağ, Arguvan İlçe Koordinatörü Sedat Alpkıray, Arapgir İlçe Koordinatörü Ahmet Oymak ile birlikte AK Parti Arguvan ve Arapgir ilçe teşkilatlarına ziyaret gerçekleştirdi.

AK Parti Arguvan ilçe teşkilatına gerçekleştirilen ziyarette, AK Parti Arguvan İlçe Başkanı Gazi Uşen, ilçe yönetim kurulu üyeleri, partilileri karşıladı. Parti teşkilatında toplantı düzenlenerek, AK Partinin ilçe teşkilatının çalışmaları ve 2023 seçimleri ele alındı.

Toplantıda konuşan AK Parti Arguvan İlçe Başkanı Gazi Uşen, Türkiye'nin çok önemli bir süreçten geçtiğini belirterek, "İlçe teşkilatı olarak sizlerin ve il başkanımız İhsan Koca talimatları doğrultusunda 2023 yılında büyük bir sınavımız olacak. Çok çalışacağız, gayret edeceğiz" dedi.

AK Parti Malatya İl Teşkilat Başkanı Ekrem Dağ ise teşkilat çalışmalarına ara vermeden devam ettiklerini söyleyip, ilçe yönetim kurulu üyelerinin birlikte uyum içerisinde olmaları gerektiğini vurguladı.

Dağ, "AK Parti'nin başarısının sürmesi için 2023 hedeflerimiz için bundan sonra da tempomuzu artırarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu yüzden de partide görev alan tüm partili arkadaşlarımıza büyük görevler düşüyor. Durmak yok, son sürat yola devam diyoruz. Herkese Ulaşacağız. 2023 seçimleri için çalmadık kapı bırakmayacağız. Sıkı bir çalışma takvimi oluşturduk. Bu dönem yoğun geçecek. Her kademeden teşkilatlarımızın hepsi dinamik bir şekilde sahada olması gerekiyor. İlçe teşkilatlarımızı, daha öncelerde partimizden görev yapmış tüm dava arkadaşlarımızı ziyaret etmeliyiz. Sahada ulaşılmadık hiçbir kimse kalmasın istiyoruz. Sokakta, mahallede vatandaşın yanında hem de meydanlarda olmalıyız. Vatandaş neredeyse biz orada olacağız. Bir lider vardır, o da Recep Tayyip Erdoğan'dır. Türkiye olarak güçlü bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Dirliğimizi, birliğimizi hiç bozmayacak ve bozdurmayacağız inşallah" ifadelerini kullandı. - MALATYA

AK Parti'de çalmadık kapı bırakılmayacak

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Ekrem Dağ, Hisarcık, AK Parti, Malatya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti'de çalmadık kapı bırakılmayacak - Son Dakika


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