AK Parti'den Azerbaycan'a saldıran Ermenistan'a ve arkasındaki güçlere sert tepki: Ermenistan'ı kışkırtan çevreler sadece çıkar odaklarıdır

Azerbaycan ile Ermenistan sınırında tansiyon yeniden yükseldi. Ermenistan çıkan çatışmada 49 askerinin öldüğünü açıkladı. Sabah 09.00 itibarıyla ateşkes anlaşması yapılsa da sınırdan çatışma haberleri gelmeye devam ediyor.

Gerilimle ilgili AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik bir açıklama yaptı.

ÇIKAR ODAKLARI ERMENİSTAN'I KIŞKIRTARAK ÇATIŞMA ÇIKARIYOR

Çelik'in açıklaması şöyle:

"Ermenistan provokasyon ve saldırganlıklara son vermelidir. Barış herkesin yararınadır. Bugün çatışma için Ermenistan'ı kışkırtan çevreler sadece çıkar odaklarıdır. Ermenistan Azerbaycan'ın meşru hak ve çıkarlarına saygı duymalıdır"