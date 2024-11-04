AK Parti'den Belediyelere Kayyum Ataması Açıklaması - Son Dakika
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Politika

AK Parti'den Belediyelere Kayyum Ataması Açıklaması

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, terörle mücadele kapsamında üç belediye başkanına kayyum atanmasına dair bilgiler vererek, ilgili belediye başkanlarının yargı süreçleri hakkında açıklamalarda bulundu. Ayrıca, yeni kanun teklifleri ve güvenlik önlemleri hakkında bilgi paylaştı.

04.11.2024 16:36
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AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, üç Belediyeye kayyum atanmasına ilişkin soruya, "İlgili Belediye Başkanları hakkında görev yaptıkları şehrin Cumhuriyet Başsavcılıkları terörle mücadele kapsamında bir soruşturmanın yürütüldüğünü biliyoruz. Mardin Belediye Başkanı için on yıl ve üzeri, Batman Belediye Başkanı için altı yıl ve üzeri, Halfeti Belediye Başkanı için altı yıl ve üzerinde yerel mahkemede ceza verilmiş. Bunlar istinaf ve Yargıtay'da temyiz süreçlerine tabidir" dedi.

Güler, TBMM AK Parti Grubunda milletvekilleriyle açıklama yaptı. Güler, 46 maddelik Dahiliye Memurları ve Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun teklifinin TBMM Başkanlığı'na sunduklarını söyledi.

Güler, Çorum'da doğalgaz patlamasında hayatını kaybeden vatandaşa ve Kırıkkale Ballışeyh Belediye Başkanı'na Allah'tan rahmet diledi.

Güler, kayıt dışı getirilen yasa dışı olarak üretilen ateşli silahlara ana veya balistik öneme haiz parçalar müeyyide altına alındığını söyleyerek, "Münferit yollarla temin edilerek, silah parçalarının birleştirilerek, ateşli silah yapılmasının önüne geçilmesi, bu sayede yasa dışı üretilen silahların terör ve diğer suç örgütlerinin eline geçmesi önlenerek, suç ve suçluya karşı yürütülen etkin mücadeleye katkı sağlayacaktır. Ruhsatsız silah kullananlara karşı cezalara arttırıyoruz. Kurusıkı silahların özelliklerinde değişiklik yapılmak suretiyle öldürme veya yaralamaya yönelik ateşli silaha dönüştürenlere ağır cezalar öneriyoruz"

Çakarlı araçlara cezaların arttırıldığını belirten Güler, "Düzensiz göçte mücadelede etkinliğin sağlanarak kamu düzeni ve güvenliğine risk teşkil eden yabancıların en kısa sürede ülke dışına çıkması için düzenleme öngörüyoruz. Polis Bakım ve Yardım Sandığı'nı mevcut çalışan emniyet mensuplarının sandığın öz kaynakları sağlanan emeklilik, ölüm yardımları yanı sıra emeklilik sonrası isteğe bağlı üyelik ve katılım payı sistemiyle Ordu Yardımlaşma olduğu gibi ikinci bir maaş ve ölüm yardımı imkanı sağlıyoruz"

Güler, üç Belediyeye kayyum atanmasına ilişkin soruya, "Üç Belediye Başkanı'nın yerine Anayasa 127. madde ve 5393 sayılı kanunun 45, 46 ve 47.maddesi kapsamında geçici süre ile görevlendirme yapıldı. Belediye Başkanları'nın görevleri soruşturma veya kavuşturma uğraması halinde İçişleri bakanlığı geçici görevlendirme ile bir Belediye Başkanını görevlendirebiliyor. İlgili Belediye Başkanları hakkında görev yaptıkları şehrin Cumhuriyet Başsavcılıkları terörle mücadele kapsamında bir soruşturmanın yürütüldüğünü biliyoruz. Mardin Belediye Başkanı için on yıl ve üzeri, Batman Belediye Başkanı için altı yıl ve üzeri, Halfeti Belediye Başkanı için altı yıl ve üzerinde yerel mahkemede ceza verilmiş. Bunlar istinaf ve Yargıtay'da temyiz süreçlerine tabidir" cevabını verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika AK Parti'den Belediyelere Kayyum Ataması Açıklaması - Son Dakika

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