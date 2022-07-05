AK Parti'li Manas'tan Eskişehir Büyükşehir Belediyesine trafik eleştirisi

AK Parti Eskişehir Çevre Şehir ve Kültür Başkanı Cevahir Manas, Büyükşehir Belediyesine trafik sorunu nedeniyle eleştirilerde bulundu.

Manas, yaptığı açıklamada, şehirde trafik sorununun adeta keşmekeş hale geldiğini savundu.

Şehre nefes aldıracak alternatif yol güzergahları olduğunu vurgulayan Manas, şunları kaydetti:

"İl Başkanımız Zihni Çalışkan'ın her fırsatta belirttiği gibi şehrimizde trafiği rahatlatacak birçok güzergah var ve çözüm mümkün. Seyitgazi yolu üzerindeki Zümrüt Bulvarı'ndan Ihlamurkent dönüşüne konulan Eskişehir Şehir Hastanesi tabelası tam da bizim defalarca anlattığımız Yaşar Kemal Caddesi'nin tercümanı niteliğinde. Aklın yolu bir ancak ne yazık ki sadece tabela var, icraat yok. Bu tabelayla Eskişehir Şehir Hastanesine kısa ve kolay yoldan gidilebiliyorsa Küçük Sanayi ve Organize Sanayi Bölgesine de gidilebilir. Gidişi olan yolun aynı istikamette dönüşü de kolay ve mümkündür. Bizlerin ısrarla altını çizdiğimiz alternatif yan yol niteliğindeki Yaşar Kemal Caddesi'nin yapılması görüleceği üzere mümkün. Şehir hastanesine gidilen o yolun paraleli Yaşar Kemal Caddesi'dir, mutlak surette açılmalıdır. Eğer bu dediğimiz yapılırsa, şehrin gelişmekte olan bölgeleri 71 Evler, Emek, Vadişehir ve Ihlamurkent'in güney aksından geçen bu alanda çevre yolu ve Seyitgazi Yolu birbirine bağlanacak. Böylelikle şehrin trafik sıkışıklığına özellikle güney bölümde alternatif bir güzergah ile hızlı ve etkili çözüm niteliği teşkil eden bir yol kazandırılmış olacak."???????