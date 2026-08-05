AK Parti'den 'Çerçeve Yasa' Toplantısı - Son Dakika
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AK Parti'den 'Çerçeve Yasa' Toplantısı

AK Parti\'den \'Çerçeve Yasa\' Toplantısı
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AK Parti TBMM grubu, 'Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşme' yasası için kapalı toplantı yaptı.

AK Parti TBMM grubu, 'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında kamuoyunda 'çerçeve yasa' olarak bilinen, 'Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi' ile ilgili kapalı grup toplantısı gerçekleştirdi.

AK Parti TBMM grubu, Grup Başkanı Abdullah Güler'in başkanlığında kapalı grup toplantısı gerçekleştirdi. 'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında 'Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi' hakkında milletvekillerine bilgi verildi. Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü. Toplantının ardından konuşan Grup Başkanı Güler, toplantıda müzakere yaptıklarını söyledi. Güler, teklifin bugün TBMM Başkanlığı'na sunulup sunulmayacağına ilişkin soru üzerine, 'tabi, tabi' cevabını verdi.

Kaynak: DHA

Politika, AK Parti, Terör, Son Dakika

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