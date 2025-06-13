AK Parti\'den Çevre Çalıştayı

AK Parti Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanlığı, 'Geleceğe Nefes Şehirlere Direnç' temalı çalıştayı gerçekleştirdi.

AK Parti Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanlığı Türkiye Çevre Haftası'nda 'Geleceğe Nefes Şehirlere Direnç' temalı çalıştay düzenledi. Çalıştaya, Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanı Sevilay Tuncer ve 81 il 3 Kademe Çere ve Şehircilik Politikaları Başkanları katıldı. Çalıştay, saygı duruşu ve İstiklal marşının ardından açılış konuşmaları ile başladı. Düzenlenen oturumda, Türkiye Yüzyılı Vizyonu kapsamında Çevre ve Şehircilik Politikaları uygulamalarına yönelik değerlendirmeler yapıldı ve konuya ilişkin video seyredildi.

"22 yılda çevreyi, doğayı ve insanı merkeze alan büyük adımlar attık"

Şehirlerin ve bütün yaşam alanlarının risk altında olduğunu vurgulayan Tuncer, "Küresel ısınma, kuraklık, çevre kirliliği ve iklim krizleri doğayı, hayatı ve medeniyetleri tehdit ediyor. Bilim insanları, dünyamızın 2050 yılına kadar 2 ila 3 derece daha ısınacağını söylüyor. Toprağın bereketini, suyun gücünü, hayatın sürdürülebilirliğini korumamız gerekiyor. İşte bu sebeple, bizler çevre koruma meselesine ahlaki ve medeniyet temelli bir sorumluluk olarak yaklaşıyoruz. Bu anlayışla son 22 yılda Türkiye'nin dört bir yanında çevreyi, doğayı ve insanı merkeze alan büyük adımlar attık. Depozito Yönetim Sistemi, Çevre Etiketi Uygulaması, Mobil Atık Takip Sistemi, Egzoz Elektronik Denetleme Sistemi ve milli NEFES yazılımı gibi birçok teknolojik gelişme ve yeni sistemler hayata geçiyor. Elektrikli milli otomobilimiz TOGG artık yollarda. Yeşil Vatanımızın korunması ve geleceği için milli ağaçlandırma, ata tohumu ve su verimliliği seferberliği devam ediyor. 81 ilimizde 100 milyon metrekare hedefiyle millet bahçeleri kuruluyor" dedi.

Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı için oturum arasında katılımcılar imzalarını attı. - ANKARA